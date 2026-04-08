الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون للرد على ارتكاب أي أخطاء جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ الموجة المئة من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا أنها جاءت ردًا على ما وصفه باعتداءات العدو، وبمشاركة قواته إلى... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ الموجة المئة من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا أنها جاءت ردًا على ما وصفه باعتداءات العدو، وبمشاركة قواته إلى جانب "الباسيج".
وأوضح البيان أن الهجوم استهدف أكثر من 25 هدفًا استراتيجيًا، بينها 13 منشأة طاقة وخطوط نقل نفط مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى 10 أهداف عسكرية وأمنية ولوجستية، وعدة منشآت تكنولوجية وبنى تحتية.
وأشار إلى أن الهجمات امتدت من سواحل البحر المتوسط حتى شرق الحجاز، مؤكدًا أن "اليد على الزناد" وأن القوات مستعدة للرد على أي تحركات مستقبلية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.