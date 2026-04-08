الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري
الخارجية الصينية تقيم إيجابيا وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان، أن بكين ترحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار لمدة... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال ماو نينغ: "ترحب الصين بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الأطراف المعنية"، مضيفًا أن الصين بذلت جهودا في هذا الاتجاه أيضا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، وأكد أن وقف إطلاق النار سيكون ثنائيا.من جانبه، صرح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاحقا، أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 10 أبريل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الصين أسهمت في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أسفرت عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع وكالة غربية بشأن ما إذا كانت بكين ضالعة في دفع طهران نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى هدنة "هذا ما أسمعه".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
الخارجية الصينية تقيم إيجابيا وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

10:16 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 10:29 GMT 08.04.2026)
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان، أن بكين ترحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وقال ماو نينغ: "ترحب الصين بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الأطراف المعنية"، مضيفًا أن الصين بذلت جهودا في هذا الاتجاه أيضا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، وأكد أن وقف إطلاق النار سيكون ثنائيا.
من جانبه، صرح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاحقا، أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 10 أبريل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الصين أسهمت في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أسفرت عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع وكالة غربية بشأن ما إذا كانت بكين ضالعة في دفع طهران نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى هدنة "هذا ما أسمعه".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
