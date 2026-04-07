https://sarabic.ae/20260407/روسيا-والصين-تستخدمان-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-في-مجلس-الأمن-بشأن-مضيق-هرمز--1112360619.html
روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
استخدمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك". 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T17:04+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg
https://sarabic.ae/20260407/بزشكيان-يعلن-تطوع-أكثر-من-14-مليون-مواطن-إيراني-للدفاع-عن-البلاد-1112355733.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_47:0:766:539_1920x0_80_0_0_05171d10052d48ed5f363dd98703889a.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استخدمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وينص القرار المقترح على تخويل الدول الأعضاء استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف، في مضيق هرمز والمياه المجاورة، بما في ذلك المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لتأمين المرور وردع أي محاولات لإغلاقه أو عرقلته أو التدخل فيه بأي شكل من الأشكال".
كما يطالب القرار إيران بالتوقف الفوري عن جميع الهجمات على السفن التجارية في المضيق.
وصوّتت 11 دولة لصالح القرار، ورفضته روسيا والصين، بينما امتنعت كولومبيا وباكستان عن التصويت.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.