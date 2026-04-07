بزشكيان يعلن تطوع أكثر من 14 مليون مواطن إيراني للدفاع عن البلاد
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن أكثر من 14 مليون من الإيرانيين تطوعوا رسميا للمشاركة في الدفاع عن البلاد، معربا عن استعداده شخصيا "للتضحية بروحه" في هذا... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T15:32+0000
ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن أكثر من 14 مليون من الإيرانيين تطوعوا رسميا للمشاركة في الدفاع عن البلاد، معربا عن استعداده شخصيا "للتضحية بروحه" في هذا السبيل.
وأضاف في تدوينة، الثلاثاء، على منصة "إكس"، أنه لا يتردد في "التضحية بروحه ودمه" في سبيل الدفاع عن إيران.
وأشار إلى تقدم أكثر من 14 مليون إيراني للتسجيل في مبادرة للتطوع دفاعا عن البلاد، دون أن يذكر تفاصيل المبادرة وتوقيت إطلاقها.
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.
وقال ترامب إن "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.
وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني
".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.