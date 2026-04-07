بزشكيان يعلن تطوع أكثر من 14 مليون مواطن إيراني للدفاع عن البلاد

ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن أكثر من 14 مليون من الإيرانيين تطوعوا رسميا للمشاركة في الدفاع عن البلاد، معربا عن استعداده شخصيا "للتضحية بروحه" في هذا...

وأضاف في تدوينة، الثلاثاء، على منصة "إكس"، أنه لا يتردد في "التضحية بروحه ودمه" في سبيل الدفاع عن إيران.وأشار إلى تقدم أكثر من 14 مليون إيراني للتسجيل في مبادرة للتطوع دفاعا عن البلاد، دون أن يذكر تفاصيل المبادرة وتوقيت إطلاقها.وقال ترامب إن "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

