https://sarabic.ae/20260407/مدير-معهد-فلسطين-للأمن-القومي-لا-يمكن-تدمير-إيران-بسهولة-كما-تدعي-أمريكا-وإسرائيل--1112354544.html
مدير معهد فلسطين للأمن القومي: لا يمكن تدمير إيران بسهولة كما تدعي أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
تحدّث مدير معهد فلسطين للأمن القومي من رام الله، اللواء حابس الشروف، عن مدى جدية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرد الإيراني المحتمل، مؤكدا أنه "في... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T14:15+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
إسرائيل
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_55d955dc078272332387c330849ff369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مدير معهد فلسطين للأمن القومي: لا يمكن تدمير إيران بسهولة كما تدعي أمريكا وإسرائيل
تحدّث مدير معهد فلسطين للأمن القومي من رام الله، اللواء حابس الشروف، عن مدى جدية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرد الإيراني المحتمل، مؤكدا أنه "في هذه الحرب كل الاحتمالات واردة".
وقال الشروف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تصريحات ترامب منذ اليوم الأول للحرب فيها تناقضات كثيرة، وفرصة التهدئة ضعيفة حتى الآن، لأن كلا الطرفين يضع شروطه"، مستبعدًا أن "تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية خاصة في ما يتعلق بموضوع ربط الساحات والتعويض المادي".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنه "إذا كان لدى إيران القدرة على الرد على هذه التهديدات فهذا يعني أن الموضوع معقد جدا"، موضحًا أن "الولايات المتحدة أعطت فرصة للوساطة من أجل إنهاء الحرب، لكنه يوجد لدى الإيرانيين شكوك في السياسات الأمريكية".
وبحسب الشروف، "عملية التصعيد الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في ضرب مناطق حيوية في إيران، لها سببان: الأول الضغط على إيران للقبول بوقف إطلاق النار والهدنة، والثاني هو أنه إذا أنت رفضت كل شيء سنزداد أكثر قوة في ذلك".
ورأى الشروف أن "إيران جعلت إسرائيل تعيش في حالة هوس أمني"، كاشفًا "عن تخوفات كبيرة لدى إسرائيل، لأن الصواريخ الإيرانية وصلت إلى مفاعل ديمونة في النقب، وهذه أكبر منطقة أمنية إسرائيلية، ولا تستطيع القوات الإسرائيلية الرد عليها، لذلك يبدو أن إيران لديها استراتيجية للصبر ما زالت تستخدمها في ردة فعلها".
وأكد أن "إيران دولة شاسعة لديها تاريخ وقوات، ولا يمكن تدميرها بهذه السهولة كما تدعي الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك من المرجح أن ترد بالمثل"، مشددًا على أن "الحرب لا تحسم إلا بالمفاوضات
"، وأردف: "أعتقد أن العالم كله ذاهب خلال أسبوعين أو ثلاثة نحو المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار".
وتابع الشروف: "الإيرانيون لا يريدون التهدئة وإنما وضع حل شامل ودائم للمنطقة وليس حلولا جزئية"، لافتًا إلى أن "النصر المطلق الذي تحدث عنه ترامب ونتنياهو بتقليب الشارع وقلب النظام مستبعد جدا، لذلك عليهم أن يعوا جيدا الوضع الجيوسياسي في المنطقة والوضع الداخلي في إيران"، مؤكدًا أنه "إذا قرر ترامب وقف إطلاق النار فسيلزم إسرائيل بذلك".
وعن موقف الشعب الأمريكي من الحرب، قال الشروف: "الشارع الأمريكي يريد أن يعيش في رفاه، ولكن إذا ارتفعت الأسعار والضرائب الشارع سوف يتغير"، مشيرًا إلى "سؤال بات يطرح في الولايات المتحدة ولم يطرح في السابق وهو لماذا الحرب؟ ولمصلحة من؟ وأهل إسرائيل أولا؟ أم أمريكا أولا؟، متوقعًا أن "يذهب ترامب إلى حسم المعركة قبل أيار المقبل
، وإلا سيخسر الانتخابات المقبلة نتيجة التغيرات داخل الولايات المتحدة".