https://sarabic.ae/20260407/مدير-معهد-فلسطين-للأمن-القومي-لا-يمكن-تدمير-إيران-بسهولة-كما-تدعي-أمريكا-وإسرائيل--1112354544.html

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: لا يمكن تدمير إيران بسهولة كما تدعي أمريكا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

تحدّث مدير معهد فلسطين للأمن القومي من رام الله، اللواء حابس الشروف، عن مدى جدية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرد الإيراني المحتمل، مؤكدا أنه "في... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T14:15+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg

وقال الشروف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تصريحات ترامب منذ اليوم الأول للحرب فيها تناقضات كثيرة، وفرصة التهدئة ضعيفة حتى الآن، لأن كلا الطرفين يضع شروطه"، مستبعدًا أن "تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية خاصة في ما يتعلق بموضوع ربط الساحات والتعويض المادي".وبحسب الشروف، "عملية التصعيد الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في ضرب مناطق حيوية في إيران، لها سببان: الأول الضغط على إيران للقبول بوقف إطلاق النار والهدنة، والثاني هو أنه إذا أنت رفضت كل شيء سنزداد أكثر قوة في ذلك". وأكد أن "إيران دولة شاسعة لديها تاريخ وقوات، ولا يمكن تدميرها بهذه السهولة كما تدعي الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك من المرجح أن ترد بالمثل"، مشددًا على أن "الحرب لا تحسم إلا بالمفاوضات"، وأردف: "أعتقد أن العالم كله ذاهب خلال أسبوعين أو ثلاثة نحو المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار". وعن موقف الشعب الأمريكي من الحرب، قال الشروف: "الشارع الأمريكي يريد أن يعيش في رفاه، ولكن إذا ارتفعت الأسعار والضرائب الشارع سوف يتغير"، مشيرًا إلى "سؤال بات يطرح في الولايات المتحدة ولم يطرح في السابق وهو لماذا الحرب؟ ولمصلحة من؟ وأهل إسرائيل أولا؟ أم أمريكا أولا؟، متوقعًا أن "يذهب ترامب إلى حسم المعركة قبل أيار المقبل، وإلا سيخسر الانتخابات المقبلة نتيجة التغيرات داخل الولايات المتحدة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري, إسرائيل, أخبار الشرق الأوسط