فانس: الأهداف العسكرية الأمريكية الرئيسية في إيران قد تحققت
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة حققت إلى حد كبير أهدافها العسكرية في إيران، وأن العملية ستنتهي قريبا. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T12:43+0000
12:30 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 12:43 GMT 07.04.2026)
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة حققت إلى حد كبير أهدافها العسكرية في إيران، وأن العملية ستنتهي قريبا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بودابست: "لقد حققت الولايات المتحدة إلى حد كبير أهدافها العسكرية. لا تزال هناك بعض الأمور التي نرغب في القيام بها، مثل العمل عسكرياً بشكل أكبر على قدرة إيران على إنتاج الأسلحة. لكن أهداف الولايات المتحدة العسكرية قد تحققت إلى حد كبير. وهذا يعني، كما قال الرئيس (دونالد ترامب)، أن هذه الحرب ستنتهي قريباً جداً".
وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من المفاوضات التي يتعين إجراؤها (مع إيران) قبل ذلك الوقت (الموعد النهائي الذي حدده ترامب)".
وتابع: "لن نضرب أهداف الطاقة والبنية التحتية حتى يقدم الإيرانيون إما مقترحاً يمكننا دعمه أو لا يقدموا أي مقترح. لكنه (ترامب) منحهم مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الثلاثاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)".
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.
وقال ترامب: "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.
وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".
وتابع: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود مرة أخرى أبدًا"، مشيرًا إلى أنه "لا يرغب في وقوع سيناريوهات كارثية"، لكنه رجّح "حدوث تحولات جذرية"، بحسب زعمه.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.