فانس: الأهداف العسكرية الأمريكية الرئيسية في إيران قد تحققت

سبوتنيك عربي

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة حققت إلى حد كبير أهدافها العسكرية في إيران، وأن العملية ستنتهي قريبا. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بودابست: "لقد حققت الولايات المتحدة إلى حد كبير أهدافها العسكرية. لا تزال هناك بعض الأمور التي نرغب في القيام بها، مثل العمل عسكرياً بشكل أكبر على قدرة إيران على إنتاج الأسلحة. لكن أهداف الولايات المتحدة العسكرية قد تحققت إلى حد كبير. وهذا يعني، كما قال الرئيس (دونالد ترامب)، أن هذه الحرب ستنتهي قريباً جداً".وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من المفاوضات التي يتعين إجراؤها (مع إيران) قبل ذلك الوقت (الموعد النهائي الذي حدده ترامب)".صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.وقال ترامب: "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".وكان الرئيس الأمريكي أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.طهران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد إعلان ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيرانبكين: الصين تدعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران

