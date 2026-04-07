بكين: الصين تدعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن الوضع مقلق ويؤثر على...

2026-04-07T08:22+0000

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "الصين ترحب بجهود باكستان للوساطة وتدعمها وتطالب بترك المجال أمام الحوار ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".ووفقا لها، فإن إطالة أمد العمليات العسكرية وتصعيد النزاع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين؛ ويجب على جميع الأطراف القيام بدور بنّاء في خفض التوترات ودفع مفاوضات السلام قُدمًا.وأشارت إلى أن أسباب النزاع في الشرق الأوسط هي إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران بما ينتهك القانون الدولي.في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.بدوره، نقل موقع أمريكي، اليوم، عن مصادر، قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.طهران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد إعلان ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيرانتاكر كارلسون: الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

