https://sarabic.ae/20260407/بكين-الصين-تدعم-جهود-باكستان-للوساطة-بشأن-الحرب-في-إيران-1112344950.html
بكين: الصين تدعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران
بكين: الصين تدعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن الوضع مقلق ويؤثر على...
2026-04-07T08:22+0000
2026-04-07T08:22+0000
2026-04-07T08:22+0000
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "الصين ترحب بجهود باكستان للوساطة وتدعمها وتطالب بترك المجال أمام الحوار ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".ووفقا لها، فإن إطالة أمد العمليات العسكرية وتصعيد النزاع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين؛ ويجب على جميع الأطراف القيام بدور بنّاء في خفض التوترات ودفع مفاوضات السلام قُدمًا.وأشارت إلى أن أسباب النزاع في الشرق الأوسط هي إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران بما ينتهك القانون الدولي.في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.بدوره، نقل موقع أمريكي، اليوم، عن مصادر، قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.طهران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد إعلان ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيرانتاكر كارلسون: الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة
https://sarabic.ae/20260407/مصر-تحذر-من-سيناريو-كارثي-على-جميع-الأطراف-دون-استثناء-1112344414.html
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_507527c182d0f9ae21dda174dcba8ee9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
بكين: الصين تدعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن الوضع مقلق ويؤثر على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "الصين ترحب بجهود باكستان للوساطة وتدعمها وتطالب بترك المجال أمام الحوار ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".
وأضافت: "إطالة أمد العمليات العسكرية في إيران يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، ويؤثر على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وتشعر الصين بقلق بالغ إزاء هذا الأمر".
ووفقا لها، فإن إطالة أمد العمليات العسكرية وتصعيد النزاع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين؛ ويجب على جميع الأطراف القيام بدور بنّاء في خفض التوترات ودفع مفاوضات السلام قُدمًا.
وأوضحت أن الوضع في الشرق الأوسط "يتدهور ويؤثر على أمن الطاقة".
وأشارت إلى أن أسباب النزاع في الشرق الأوسط هي إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران بما ينتهك القانون الدولي.
في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحًا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.
بدوره، نقل موقع أمريكي، اليوم، عن مصادر، قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.