تاكر كارلسون: الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
تاكر كارلسون: الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة
سبوتنيك عربي
2026-04-07T06:07+0000
2026-04-07T06:10+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وقال كارلسون في أحدث حلقة من برنامجه: "نحن على وشك إغراق العالم في كساد عظيم ومجاعة. وهذا ليس تهويلًا أو هستيريا، بل هو حساب، 30% من أسمدة العالم و20% من طاقته. نعم، هذا كساد عظيم".وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن مشاكل المرور عبر مضيق هرمز ستتسبب في نقص الأسمدة، ليس فقط في أفريقيا، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة.وتابع: "سيحدث ذلك على أي حال".وأعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أيضًا عن رأيه بأن الضربات الأمريكية على البنى التحتية المدنية في إيران، كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، "ستشكل جريمة حرب". ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة ذاتها ليست منتصرة في الصراع مع إيران.وأضاف: "ورئيسنا، حتى لم يمر شهر ونصف على بدء الصراع، الذي بالمناسبة، لا ننتصر فيه، لأن مضيق هرمز مغلق ... يقول إننا سنستخدم قواتنا المسلحة لقتل المدنيين في هذا البلد، الذين لم يختاروا هذا الأمر وليس لهم أي علاقة به".ترامب: المفاوضون الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاقإعلام: بريطانيا لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات على أهداف إيرانية
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة "تاكر كارلسون"، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024
أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن "الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة بسبب إغلاق مضيق هرمز"، وفق تعبيره.
وقال كارلسون في أحدث حلقة من برنامجه: "نحن على وشك إغراق العالم في كساد عظيم ومجاعة. وهذا ليس تهويلًا أو هستيريا، بل هو حساب، 30% من أسمدة العالم و20% من طاقته. نعم، هذا كساد عظيم".
وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن مشاكل المرور عبر مضيق هرمز ستتسبب في نقص الأسمدة، ليس فقط في أفريقيا، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة.
وتابع: "سيحدث ذلك على أي حال".

وأشار كارلسون إلى إن الولايات المتحدة قصفت عمدًا البنى التحتية المدنية في إيران، "وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
إعلام: إصابة أكثر من 370 عسكريا أمريكيا خلال العمليات العسكرية ضد إيران
أمس, 23:51 GMT
وأعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أيضًا عن رأيه بأن الضربات الأمريكية على البنى التحتية المدنية في إيران، كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، "ستشكل جريمة حرب". ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة ذاتها ليست منتصرة في الصراع مع إيران.
وأضاف: "ورئيسنا، حتى لم يمر شهر ونصف على بدء الصراع، الذي بالمناسبة، لا ننتصر فيه، لأن مضيق هرمز مغلق ... يقول إننا سنستخدم قواتنا المسلحة لقتل المدنيين في هذا البلد، الذين لم يختاروا هذا الأمر وليس لهم أي علاقة به".
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق
إعلام: بريطانيا لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات على أهداف إيرانية
