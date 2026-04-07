تاكر كارلسون: الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة
تاكر كارلسون: الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن "الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة بسبب إغلاق مضيق هرمز"، وفق تعبيره. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T06:07+0000
2026-04-07T06:07+0000
2026-04-07T06:10+0000
وقال كارلسون في أحدث حلقة من برنامجه: "نحن على وشك إغراق العالم في كساد عظيم ومجاعة. وهذا ليس تهويلًا أو هستيريا، بل هو حساب، 30% من أسمدة العالم و20% من طاقته. نعم، هذا كساد عظيم".وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن مشاكل المرور عبر مضيق هرمز ستتسبب في نقص الأسمدة، ليس فقط في أفريقيا، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة.وتابع: "سيحدث ذلك على أي حال".وأعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أيضًا عن رأيه بأن الضربات الأمريكية على البنى التحتية المدنية في إيران، كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، "ستشكل جريمة حرب". ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة ذاتها ليست منتصرة في الصراع مع إيران.وأضاف: "ورئيسنا، حتى لم يمر شهر ونصف على بدء الصراع، الذي بالمناسبة، لا ننتصر فيه، لأن مضيق هرمز مغلق ... يقول إننا سنستخدم قواتنا المسلحة لقتل المدنيين في هذا البلد، الذين لم يختاروا هذا الأمر وليس لهم أي علاقة به".ترامب: المفاوضون الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاقإعلام: بريطانيا لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات على أهداف إيرانية
https://sarabic.ae/20260406/إعلام-إصابة-أكثر-من-370-عسكريا-أمريكيا-خلال-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1112341480.html
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
تاكر كارلسون: الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة
06:07 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 06:10 GMT 07.04.2026)
أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن "الهجوم الأمريكي على إيران يهدد العالم بكساد كبير ومجاعة بسبب إغلاق مضيق هرمز"، وفق تعبيره.
وقال كارلسون في أحدث حلقة من برنامجه: "نحن على وشك إغراق العالم في كساد عظيم ومجاعة. وهذا ليس تهويلًا أو هستيريا، بل هو حساب، 30% من أسمدة العالم و20% من طاقته. نعم، هذا كساد عظيم".
وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن مشاكل المرور عبر مضيق هرمز ستتسبب في نقص الأسمدة، ليس فقط في أفريقيا، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة.
وتابع: "سيحدث ذلك على أي حال".
وأشار كارلسون إلى إن الولايات المتحدة قصفت عمدًا البنى التحتية المدنية في إيران، "وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أيضًا عن رأيه بأن الضربات الأمريكية على البنى التحتية المدنية في إيران، كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، "ستشكل جريمة حرب". ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة ذاتها ليست منتصرة في الصراع مع إيران.
وأضاف: "ورئيسنا، حتى لم يمر شهر ونصف على بدء الصراع، الذي بالمناسبة، لا ننتصر فيه، لأن مضيق هرمز مغلق ... يقول إننا سنستخدم قواتنا المسلحة لقتل المدنيين في هذا البلد، الذين لم يختاروا هذا الأمر وليس لهم أي علاقة به".