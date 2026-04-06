إعلام: بريطانيا لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات على أهداف إيرانية

ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر، أن لندن سترفض منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها لشن غارات على الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران.

وكتبت الصحيفة: "سترفض بريطانيا منح دونالد ترامب الإذن باستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني لضرب الجسور أو محطات توليد الطاقة الإيرانية".ووفقاً للصحيفة، تُتخذ القرارات المتعلقة بوصول القاذفات الأمريكية إلى القواعد البريطانية على أساس كل حالة على حدة.وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، بأن أي غارات أمريكية محتملة على البنية التحتية المدنية الإيرانية - الجسور ومحطات توليد الطاقة - ستشكل انتهاكا للقانون الدولي.

https://sarabic.ae/20260406/وزير-الحرب-الأمريكي-سنشن-اليوم-أكبر-عدد-من-الضربات-على-إيران-1112337773.html

