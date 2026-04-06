إعلام: بريطانيا لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات على أهداف إيرانية
إعلام: بريطانيا لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات على أهداف إيرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر، أن لندن سترفض منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها لشن غارات على الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران.
2026-04-06T20:20+0000
2026-04-06T20:20+0000
2026-04-06T20:20+0000
وكتبت الصحيفة: "سترفض بريطانيا منح دونالد ترامب الإذن باستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني لضرب الجسور أو محطات توليد الطاقة الإيرانية".ووفقاً للصحيفة، تُتخذ القرارات المتعلقة بوصول القاذفات الأمريكية إلى القواعد البريطانية على أساس كل حالة على حدة.وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، بأن أي غارات أمريكية محتملة على البنية التحتية المدنية الإيرانية - الجسور ومحطات توليد الطاقة - ستشكل انتهاكا للقانون الدولي.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إعلام: بريطانيا لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات على أهداف إيرانية
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر، أن لندن سترفض منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها لشن غارات على الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران.
وكتبت الصحيفة: "سترفض بريطانيا منح دونالد ترامب الإذن باستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني لضرب الجسور أو محطات توليد الطاقة الإيرانية".
وأشارت المصادر إلى أن لندن مستعدة فقط لإتاحة قواعدها لشن غارات "دفاعية"، وأن تهديدات ترامب لا تندرج تحت هذا التعريف.
ووفقاً للصحيفة، تُتخذ القرارات المتعلقة بوصول القاذفات الأمريكية إلى القواعد البريطانية على أساس كل حالة على حدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران، بأن يوم الثلاثاء هو "يوم ضرب الجسور ومحطات توليد الطاقة"، داعيا إلى "إعادة فتح مضيق هرمز، وإلا سيعيش الإيرانيون في جحيم". وأكدت طهران أنها سترد بحزم إذا نفذت واشنطن تهديداتها.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، بأن أي غارات أمريكية محتملة على البنية التحتية المدنية الإيرانية - الجسور ومحطات توليد الطاقة - ستشكل انتهاكا للقانون الدولي.