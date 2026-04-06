وزير الحرب الأمريكي: سنشن اليوم أكبر عدد من الضربات على إيران
صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستشن اليوم أكبر عدد من الغارات حتى الآن في عمليتها العسكرية ضد إيران. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
18:34 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 18:58 GMT 06.04.2026)
صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستشن اليوم أكبر عدد من الغارات حتى الآن في عمليتها العسكرية ضد إيران.
وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي: "بناء على توجيهات (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، ستكون غارات اليوم هي الأكبر منذ اليوم الأول لهذه العملية. وغدا ستكون أكبر من اليوم".
وأضاف: "بالنسبة للأعداء في إيران، قواتنا ستصل في أي وقت وأي مكان من أجل حماية جنودنا".
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن التهديد بمهاجمة البنى التحتية الإنتاجية ومنشآت الطاقة في إيران يعد مثالا واضحا على "جريمة الحرب والإبادة الجماعية" .
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الاثنين الموافق 6 نيسان/ أبريل الجاري.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
