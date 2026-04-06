إعلام إيراني: قصف استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا غربي طهران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن قصفًا استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا غربي العاصمة طهران. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن قصفًا استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا غربي العاصمة طهران.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "جامعة شريف للتكنولوجيا تعرضت لهجوم إسرائيلي أمريكي منذ قليل".
وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية، حيث استهدف مسجد الجامعة ومحطة وقود بها، ما أسفر عن انقطاع خدمات تزويد الوقود بشكل مؤقت.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني
علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية،
وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.