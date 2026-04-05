https://sarabic.ae/20260405/دوي-انفجارات-وتفعيل-الدفاعات-الجوية-في-سماء-طهران-1112314328.html
دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران
سبوتنيك عربي
سمع دوي انفجارات، اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران، فيما تشرع الدفاعات الجوية الإيرانية في اعتراض عدة أهداف جوية. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
طهران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_507527c182d0f9ae21dda174dcba8ee9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, طهران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
حصري
سمع دوي انفجارات، اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران، فيما تشرع الدفاعات الجوية الإيرانية في اعتراض عدة أهداف جوية.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إنه سُمع "دوي أصوات انفجارات غرب وشرق وجنوب طهران".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.