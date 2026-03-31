https://sarabic.ae/20260331/طهران-تعلن-بدء-هجمات-على-شركات-تكنولوجية-في-إسرائيل--1112152338.html

طهران تعلن بدء هجمات على شركات تكنولوجية في إسرائيل

طهران تعلن بدء هجمات على شركات تكنولوجية في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ هجمات تستهدف منشآت صناعية ومراكز اتصالات استراتيجية داخل إسرائيل، قال إنها على صلة بالجيش الإسرائيلي. 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T16:13+0000

2026-03-31T16:13+0000

2026-03-31T16:13+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090204566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec5bf320adc51e6a2950669d92fe019c.jpg

وفي بيانه رقم 50، الذي بثه التلفزيون الرسمي، أوضح الجيش الإيراني أنه بدأ منذ ساعات الصباح استهداف "منشآت حيوية واستراتيجية في قطاعي الاتصالات والصناعات المرتبطة بجيش الكيان الصهيوني" داخل الأراضي الإسرائيلية، وذلك باستخدام طائرات مسيرة. وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي "ردًا على الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بنى تحتية داخل إيران"، مؤكدًا استهداف مراكز تابعة لشركات تكنولوجية دولية، من بينها "سيمنس" و"تليكوم" و"إيه تي آند تي"، في كل من منطقة بن غوريون ومدينة حيفا، عبر طائرات مسيرة انتحارية. كما أشار إلى استهداف مركز اتصالات تابع لشركة "إيه تي آند تي" في حيفا، واصفًا إياه بأنه أحد مراكز البحث والتطوير الأميركية التي تنشط في مجالات الشبكات المتقدمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لخدمة الجيش الإسرائيلي. في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان منفصل بثه التلفزيون الرسمي، قائمة بأسماء شركات أميركية عاملة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة، متهمًا إياها بالمشاركة في العمليات ضد إيران. وأوضح الحرس الثوري أن الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي تؤدي دورًا رئيسيًا في "تصميم وتتبع أهداف الاغتيالات"، معتبرًا أن أي جهة يثبت تورطها في هذه الأنشطة ستُدرج ضمن الأهداف المشروعة اعتبارًا من الآن.ودعا البيان موظفي هذه الشركات إلى مغادرة مقار عملهم فورًا حفاظًا على سلامتهم، كما طالب السكان القاطنين في محيط هذه المنشآت، ضمن نطاق كيلومتر واحد، بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق آمنة. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا