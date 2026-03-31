https://sarabic.ae/20260331/باحث-خسائر-أمريكا-في-حرب-إيران-قد-تدفع-واشنطن-لاستخدام-القنبلة-النووية-التكتيكية-1112145705.html

باحث: خسائر أمريكا في حرب إيران قد تدفع واشنطن لاستخدام القنبلة النووية التكتيكية

سبوتنيك عربي

علق الباحث السياسي في الشأن الاقليمي والدولي من بيروت، الدكتور مهدي عقيل، على تصريح الرئيس الأمريكي بتدمير جزيرة "خرج"

2026-03-31T14:43+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ac66a2aba6c0ba91ed5e730791eebd0.jpg

عقيل، وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال "في موضوع تدمير البنية التحتية لجزيرة "خرج" هناك تناقض، فالتحضير لغزو الجزيرة والسيطرة على الساحل الإيراني شيء، وعملية تدمير الجزيرة شيء آخر"، مضيفا أن "اتصالات ونصائح أجهزة الاستخبارات في الدولة العميقة، أكدت لترامب أن عملية إضرار أو احتلال الجزيرة غير مجدي، وقد يعرض القوات المشاركة للخطر ويقعون في مستنقع جديد".وكشف ضيف "سبوتنيك" أن "الدخول في الحرب والاستمرار في التصعيد مشكلة كبيرة ومعقدة، والتراجع مشكلة أكبر"، مشيرا إلى أن "هناك تفتيشا عن نصر، ولكن إذا ما ذهبت إيران إلى المفاوضات وهي تغلق مضيق "هرمز" فهي المنتصرة"، كاشفا أن "من ورط ترامب في هذه الحرب هم مندوبوه إلى المفاوضات مع إيران في الجلسة الأخيرة".وتابع: "إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى حرب برية عبر الجزر مع إيران وتم استهداف الجيش الأمريكي ووقعت خسائر كبيرة في صفوفه، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى القنبلة النووية التكتيكية"، مرجحا أن "تكون إيران ذهبت إلى التسليح النووي، ويكون بذلك، كل ما قامت به الولايات المتحدة من رزم عقوبات وحصار وحروب، قد ذهبت مع الريح".وأكد أنه "إذا ما عمدت إيران إلى إغلاق مضيق "باب المندب"، فإن ذلك سيكون أكثر حصارا وتضييقا على العالم، خاصة أن أوروبا هي الأكثر تضررا من ذلك"، كاشفا أن "الجيش الأمريكي والاستخبارات لا تعمل وفق تصريحات ترامب، بل هناك استراتيجية تقوم بإعطائها، وبالتالي المسألة اليوم معقدة جداً على مراكز القرار والأمن والعسكر، حيث تُدرس الخيارات بعقل بارد، ليس على طريقة الرئيس ترامب".

https://sarabic.ae/20260331/خبير-عسكري-مصري-يحذر-الحرب-في-الشرق-الأوسط-قد-تتحول-لانفجار-إقليمي-يمتد-لسنوات-طويلة-1112144000.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

