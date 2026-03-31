تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
خبير عسكري مصري يحذر: الحرب في الشرق الأوسط قد تتحول لانفجار إقليمي يمتد لسنوات طويلة
حذر العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بمصر، من احتمالية استمرار الحرب في الشرق الأوسط لسنوات عدة. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
محمد حميدة
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حذر العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بمصر، من احتمالية استمرار الحرب في الشرق الأوسط لسنوات عدة.
وقال راغب في تصريحه لـ"سبوتنيك": إن "الحرب الحالية لن تتوقف سياسيا إلا بتحقيق الأهداف الأمريكية الكاملة، مما حول الصراع إلى (مباراة صفرية) لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى كل طرف لتحقيق كل شيء دون تقديم أي تنازلات أو تضحيات متبادلة".
وفق رؤية الخبير المصري، أنه في حال فشل القوى الناعمة والسياسية في تحقيق الأهداف المنشودة، فإن الضغط العسكري عبر الضربات اليومية لن يكون كافيا وحده لحسم الموقف، بل سيؤدي إلى صراع استنزاف طويل الأمد يثبت فيه الطرف الإيراني قدرته على الصمود رغم الخسائر الفادحة، مع الأخذ بالاعتبار أن طول أمد الحرب سيدفع بأطراف إقليمية ودولية للانخراط في المشهد العسكري بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف راغب أن الهدف الأمريكي المتمثل في فكرة "تغيير النظام" لا تنهي الأزمة بالضرورة، خاصة أن "الدولة الإيرانية باقية بنفس الفكر والمعطيات، حتى مع تراجع مخزون اليورانيوم، يظل تهديد الصواريخ قائما.
وحذر من أن الأمور تندفع نحو الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع وحرب برية بغرض الغزو على "طريقة العراق"، مؤكدا أن هذه المرحلة هي التي ستحول الحرب إلى "انفجار كبير".
وحول السيناريوهات الميدانية لعملية الغزو التي تسعى لها واشنطن، أشار راغب إلى أن الجغرافيا تفرض نقاط دخول محددة، قائلا: "لا يمكن استبعاد استخدام أراض عربية كنقاط انطلاق.
ولفت راغب إلى أن العمليات البرية تحتاج لأسابيع أو أشهر من أجل إتمام الترتيبات، وكذلك عمليات تنسيق النقاط وتوفير الدفاعات وإتمام أعداد القوات ونوعياتها، وهي عمليات تحتاج لأشهر، موضحا أن الجغرافيا الإيرانية والعقيدة وطبيعة النظام تفرض معادلة مغايرة عن نماذج سابقة لعمليات برية قامت بها واشنطن، أي أن هذه الحرب ستكون معقدة ومكلفة بشكل أكبر على الجانب الأمريكي حال المضي قدما في سيناريو الدخول البري للجزر أو اي جزء من الأراضي الإيرانية.
وبشأن الجاهزية العسكرية الأمريكية، كشف راغب أن واشنطن تمتلك حاليا حاملة طائرات واحدة فقط في الخدمة بالمحيط، بينما الحاملة الثانية في كرواتيا ولن تعود قبل عامين، في حين أن حجم الحشد البري الحالي الذي يضم حوالي 24 ألف جندي من القوات الخاصة والمارينز (بما في ذلك الوحدات 31، والفرقة 82 محمولة جوا) يمثل أداة للضغط النفسي وتشتيت صانع القرار الإيراني أكثر من كونه جيشا لغزو شامل حاليا، لكنه في الوقت ذاته يسير باتجاه عملية الغزو.
وشدد على أن أي تواجد أمريكي بري في هذه المنطقة سيؤدي حتما إلى رد فعل روسي وصيني عنيف لتغيير موازين القوى في دول الجوار، مما يجعل المغامرة البرية الأمريكية محفوفة بمخاطر لا يمكن التنبؤ بنهايتها.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن النظام العالمي يمر بمرحلة إعادة هيكلة، موضحًا أن الصراع على المراكز القيادية في العالم الجديد هو "صراع حياة أو موت".
وقال لافروف في اجتماع أعضاء المجلس الروسي للشؤون الدولية: "يمكننا القول إننا في خضم إعادة هيكلة النظام العالمي".
وتابع: "الصراع على المراكز القيادية في العالم الجديد خطير للغاية - إنه صراع حياة أو موت. ونحن نشهد ذلك بشكل شبه يومي".
وأضاف: "تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل منع التطبيع بين إيران وجيرانها، أو حتى تحريض أعضاء مجلس التعاون الخليجي ضد الجمهورية الإسلامية".
وأوضح أن "ما نشهده (في الخليج العربي) لديه الآن علامات على التصعيد إلى صراع واسع النطاق بشكل متزايد، والذي أطلق عليه بعضهم بالفعل "الحرب العالمية الجديدة".
وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتقديم الوساطة وغيرها من المساعدات لحل الأزمة في الخليج العربي عبر الوسائل الدبلوماسية.
وقال لافروف: "في الواقع، ينشأ وضع يدخل فيه الغرب، بطموحاته الهيمنية التي لا تشبع، كما يقولون، في مواجهة مع رغبة الأغلبية العالمية في التغلب على التحديات القائمة على أساس المساواة والعدالة، أو بعبارة أخرى، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتفق عليها في أعقاب الحرب العالمية الثانية".
