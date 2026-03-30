خبيراقتصادي: الأعمال الحربية الأمريكية ضد إيران تعتمد على منطق الربح في السوق

خبيراقتصادي: الأعمال الحربية الأمريكية ضد إيران تعتمد على منطق الربح في السوق

سبوتنيك عربي

أعرب الخبير الاقتصادي في معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، دميتري كوندراتوف، اليوم الإثنين، عن رأيه، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T15:25+0000

2026-03-30T15:25+0000

2026-03-30T15:25+0000

وفقا للخبير الروسي، فإن أفعال الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط تُكمن في رغبة واشنطن خفض حجم النفط المصدر من إيران إلى الصين.وأوضح كوندراتوف أن الولايات المتحدة تريد أن تحتل مكانة في السوق الصيني للطاقة، بالرغم من أن العملية العسكرية الأمريكية نفسها في إيران تؤثرعلى المصالح الاقتصادية الأمريكية. وكشف أن الصين تقوم بتنويع موردي النفط، ويمتد حجم احتياطيات النفط إلى 77-86 يوما، مع الأخذ بالاعتبار عمل التكرير في مصافي النفط بالكامل.ولفت إلى أنه إذا ألحقت واشنطن أضرار بإمدادات النفط من إيران الصين، ستبدأ الصين بزيادة استيراد النفط من البلدان الصديقة، مثلا، من روسيا.وأضاف أن كازاخستان تضع خططا لزيادة إنتاج النفط أيضًا.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيعترامب: أريد الاستيلاء على النفط في إيران

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران