روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك عبر وسطاء. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T12:33+0000
وقال روبيو على قناة "آه بي سي"، إنه "كما ذكرتُ سابقا، فإن هذه الجهود التفاوضية ما زالت في بدايتها. يتم تبادل الرسائل، وبعض المفاوضات جارية، بما في ذلك عبر وسطاء".ووفقا لروبيو، فإن "الولايات المتحدة تفضّل حلّ خلافاتها مع إيران سلمياً، لكنها يجب أن تكون مستعدة لاحتمال فشل هذه الجهود".وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك عبر وسطاء.
وقال روبيو على قناة "آه بي سي"، إنه "كما ذكرتُ سابقا، فإن هذه الجهود التفاوضية ما زالت في بدايتها. يتم تبادل الرسائل، وبعض المفاوضات جارية، بما في ذلك عبر وسطاء".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها في العملية الإيرانية خلال أسابيع، لا أشهر".
ووفقا لروبيو، فإن "الولايات المتحدة تفضّل حلّ خلافاتها مع إيران سلمياً، لكنها يجب أن تكون مستعدة لاحتمال فشل هذه الجهود".
وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب
، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال": "لقد أُحرز تقدم ملحوظ".
واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".