روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيع

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك عبر وسطاء. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وقال روبيو على قناة "آه بي سي"، إنه "كما ذكرتُ سابقا، فإن هذه الجهود التفاوضية ما زالت في بدايتها. يتم تبادل الرسائل، وبعض المفاوضات جارية، بما في ذلك عبر وسطاء".ووفقا لروبيو، فإن "الولايات المتحدة تفضّل حلّ خلافاتها مع إيران سلمياً، لكنها يجب أن تكون مستعدة لاحتمال فشل هذه الجهود".وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".
روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيع

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك عبر وسطاء.
وقال روبيو على قناة "آه بي سي"، إنه "كما ذكرتُ سابقا، فإن هذه الجهود التفاوضية ما زالت في بدايتها. يتم تبادل الرسائل، وبعض المفاوضات جارية، بما في ذلك عبر وسطاء".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها في العملية الإيرانية خلال أسابيع، لا أشهر".

ووفقا لروبيو، فإن "الولايات المتحدة تفضّل حلّ خلافاتها مع إيران سلمياً، لكنها يجب أن تكون مستعدة لاحتمال فشل هذه الجهود".
موسكو تدعو أطراف النزاع في الخليج إلى عدم تنفيذ هجمات على المنشآت المدنية
12:16 GMT
وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال": "لقد أُحرز تقدم ملحوظ".
واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".
