https://sarabic.ae/20260330/روبيو-واشنطن-ستحقق-أهداف-العملية-ضد-إيران-في-غضون-أسابيع--1112102294.html

روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيع

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك عبر وسطاء.

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg

وقال روبيو على قناة "آه بي سي"، إنه "كما ذكرتُ سابقا، فإن هذه الجهود التفاوضية ما زالت في بدايتها. يتم تبادل الرسائل، وبعض المفاوضات جارية، بما في ذلك عبر وسطاء".ووفقا لروبيو، فإن "الولايات المتحدة تفضّل حلّ خلافاتها مع إيران سلمياً، لكنها يجب أن تكون مستعدة لاحتمال فشل هذه الجهود".وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران في المستقبل القريب، ولكنه هدد بتدمير منشآت إيران الحيوية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.واستطرد ترامب: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح الحدوث، وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز على الفور، فسوف ننهي "إقامتنا" الرائعة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!) التي لم نقم "بلمسها" عمدا بعد".السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

