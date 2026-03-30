السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260330/السيسي-أقول-لترامب-لا-أحد-غيرك-يستطيع-إيقاف-الحرب-في-منطقتنا-1112098471.html
السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد مرور شهر على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T11:18+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
دونالد ترامب
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108314652_0:0:1287:725_1920x0_80_0_0_ce17a739e2d989773d2e447614689fa2.jpg
https://sarabic.ae/20260329/وزراء-خارجية-مصر-وباكستان-وتركيا-والسعودية-ندعو-إلى-تشجيع-تدشين-مسار-تفاوضي-بين-واشنطن-وطهران-1112076357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108314652_0:0:1145:858_1920x0_80_0_0_b02f56dc9cb7b1b02327d8638d556465.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا

© AP Photo / Amr Nabilالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال قمة غزة الدولية للسلام في شرم الشيخ، مصر، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال قمة غزة الدولية للسلام في شرم الشيخ، مصر، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد مرور شهر على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
وقال خلال افتتاح معرض "إيجيبيس" في القاهرة: "أقول للرئيس ترامب لن يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج سواك، وأحدثك باسم الإنسانية وباسم كل محبي السلام، وأنت منهم، أوجه لك رسالة مباشرة باسم كل المنطقة والعالم والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب أكثر من هذا، من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب، وأنت قادر على ذلك، ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة على خير".
وأردف السيسي: "أنا من جيل عاش حروبا مختلفة، "العدوان الثلاثي" عام 1956، وحرب اليمن، وحرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ولم يكن لها سوى نتيجة واحدة، هي الخسارة والدمار والتخريب، ولا أحد يخرج منها رابح أو سعيد".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
اجتماع رباعى بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية: ندعو إلى تشجيع تدشين مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران
أمس, 14:51 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала