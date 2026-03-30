https://sarabic.ae/20260330/السيسي-أقول-لترامب-لا-أحد-غيرك-يستطيع-إيقاف-الحرب-في-منطقتنا-1112098471.html
السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد مرور شهر على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
دونالد ترامب
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108314652_0:0:1287:725_1920x0_80_0_0_ce17a739e2d989773d2e447614689fa2.jpg
وقال خلال افتتاح معرض "إيجيبيس" في القاهرة: "أقول للرئيس ترامب لن يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج سواك، وأحدثك باسم الإنسانية وباسم كل محبي السلام، وأنت منهم، أوجه لك رسالة مباشرة باسم كل المنطقة والعالم والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب أكثر من هذا، من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب، وأنت قادر على ذلك، ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة على خير". وأردف السيسي: "أنا من جيل عاش حروبا مختلفة، "العدوان الثلاثي" عام 1956، وحرب اليمن، وحرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ولم يكن لها سوى نتيجة واحدة، هي الخسارة والدمار والتخريب، ولا أحد يخرج منها رابح أو سعيد".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108314652_0:0:1145:858_1920x0_80_0_0_b02f56dc9cb7b1b02327d8638d556465.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
.
