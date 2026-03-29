وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية: ندعو إلى تشجيع تدشين مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران
وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية: ندعو إلى تشجيع تدشين مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران
اتفق وزاراء زراء خارجية كل من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، بما يدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويحول دون اتساع رقعة...
2026-03-29T14:51+0000
2026-03-29T14:51+0000
2026-03-29T14:51+0000
ودعا وزراء الدول الأربعة، خلال اجتماعهم في إسلام آباد، إلى تشجيع تدشين مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، مشددين على ضرورة الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية ولغة الحوار كمسار رئيسي لاحتواء الأزمة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.كما بحث الوزراء الجهود المبذولة في إطار التنسيق الرباعي لخفض التوتر، وتشجيع إطلاق مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تحقيق التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة.وتبادل المشاركون التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري، بما يشمل تأثيره على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، إلى جانب انعكاساته على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
باكستان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
باكستان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية: ندعو إلى تشجيع تدشين مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران
اتفق وزاراء زراء خارجية كل من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، بما يدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويحول دون اتساع رقعة الصراع.
ودعا وزراء الدول الأربعة، خلال اجتماعهم في إسلام آباد، إلى تشجيع تدشين مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، مشددين على ضرورة الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية ولغة الحوار كمسار رئيسي لاحتواء الأزمة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما بحث الوزراء الجهود المبذولة في إطار التنسيق الرباعي لخفض التوتر، وتشجيع إطلاق مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تحقيق التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة.
وتبادل المشاركون التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري، بما يشمل تأثيره على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، إلى جانب انعكاساته على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.