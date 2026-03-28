باكستان: إيران توافق على عبور 20 سفينة إضافية عبر مضيق هرمز

باكستان: إيران توافق على عبور 20 سفينة إضافية عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم السبت، موافقة إيران على السماح بعبور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، بواقع سفينتين يومياً.

2026-03-28T19:46+0000

2026-03-28T19:46+0000

2026-03-28T19:46+0000

وقال دار، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "يسرني مشاركة هذا النبأ، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على مرور عشرين سفينة إضافية تحمل العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، على أن تعبر سفينتان يومياً".وتابع: "هذه بادرة مرحب بها وبنّاءة من جانب إيران، وتستحق التقدير. وهي مؤشر على السلام، وستسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة". وأردف قائلا إن "الحوار والدبلوماسية، إلى جانب مثل هذه الإجراءات لبناء الثقة، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً".وجدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق من اليوم السبت، إدانة بلاده للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، لا سيما تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية، مؤكداً تضامن باكستان الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في ظل الظروف الراهنة.وأوضح شريف أنه يعمل، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير، على التواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج والدول الإسلامية، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لإطلاق محادثات سلام.وأشار إلى أن المبادرة الباكستانية تحظى بدعم دولي ملحوظ، معرباً عن أمله في التوصل إلى مسار عملي يفضي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل جماعي.كما قدّم رئيس الوزراء الباكستاني تعازيه بسقوط أكثر من 1900 ضحية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودة الاستقرار للمتضررين.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.

https://sarabic.ae/20260328/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-لماذا-يرفض-الناتو-الانخراط-في-حرب-إيران-رغم-ضغوط-ترامب-1112048411.html

https://sarabic.ae/20260328/إيران-تدرس-الانسحاب-من-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-1112048027.html

https://sarabic.ae/20260328/الأردن-يعلن-اعتراض-وتدمير-242-صاروخا-ومسيرة-أطلقت-من-إيران-1112045215.html

أخبار إيران

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم