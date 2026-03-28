باكستان: إيران توافق على عبور 20 سفينة إضافية عبر مضيق هرمز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
باكستان: إيران توافق على عبور 20 سفينة إضافية عبر مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم السبت، موافقة إيران على السماح بعبور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، بواقع سفينتين يومياً. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال دار، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "يسرني مشاركة هذا النبأ، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على مرور عشرين سفينة إضافية تحمل العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، على أن تعبر سفينتان يومياً".وتابع: "هذه بادرة مرحب بها وبنّاءة من جانب إيران، وتستحق التقدير. وهي مؤشر على السلام، وستسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة". وأردف قائلا إن "الحوار والدبلوماسية، إلى جانب مثل هذه الإجراءات لبناء الثقة، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً".وجدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق من اليوم السبت، إدانة بلاده للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، لا سيما تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية، مؤكداً تضامن باكستان الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في ظل الظروف الراهنة.وأوضح شريف أنه يعمل، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير، على التواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج والدول الإسلامية، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لإطلاق محادثات سلام.وأشار إلى أن المبادرة الباكستانية تحظى بدعم دولي ملحوظ، معرباً عن أمله في التوصل إلى مسار عملي يفضي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل جماعي.كما قدّم رئيس الوزراء الباكستاني تعازيه بسقوط أكثر من 1900 ضحية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودة الاستقرار للمتضررين.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
باكستان: إيران توافق على عبور 20 سفينة إضافية عبر مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم السبت، موافقة إيران على السماح بعبور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، بواقع سفينتين يومياً.
وقال دار، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "يسرني مشاركة هذا النبأ، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على مرور عشرين سفينة إضافية تحمل العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، على أن تعبر سفينتان يومياً".
وتابع: "هذه بادرة مرحب بها وبنّاءة من جانب إيران، وتستحق التقدير. وهي مؤشر على السلام، وستسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن مثل "هذا الإعلان الإيجابي خطوة مهمة نحو السلام، وسيعزز جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه".

وأردف قائلا إن "الحوار والدبلوماسية، إلى جانب مثل هذه الإجراءات لبناء الثقة، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً".
وجدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق من اليوم السبت، إدانة بلاده للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، لا سيما تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية، مؤكداً تضامن باكستان الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في ظل الظروف الراهنة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن شريف أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، استعرض خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد لخفض التصعيد، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأوضح شريف أنه يعمل، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير، على التواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج والدول الإسلامية، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لإطلاق محادثات سلام.
وأشار إلى أن المبادرة الباكستانية تحظى بدعم دولي ملحوظ، معرباً عن أمله في التوصل إلى مسار عملي يفضي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل جماعي.
كما قدّم رئيس الوزراء الباكستاني تعازيه بسقوط أكثر من 1900 ضحية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودة الاستقرار للمتضررين.
من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان، مستعرضاً موقف بلاده من التطورات الجارية والهجمات التي تتعرض لها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
