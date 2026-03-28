إيران تدرس الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن بعض الجهات المعنية في إيران، بما في ذلك مجلس الشورى تدرس موضوع الانسحاب من معاهدة "NPT" بصفة عاجلة. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن بعض المؤسسات ذات الصلة في إيران، ومنها البرلمان، تقوم ببحث مسألة الخروج من المعاهدة بشكل فوري، حيث بدأ يتبلور استنتاج نهائي في البلاد بأنه لا يوجد سبب للبقاء في معاهدة "NPT".وأوضحت أنه "يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفير ظروف الحماية والدعم لتمكين إيران من الانتفاع بالتكنولوجيا النووية السلمية ومستلزماتها؛ ولكن عندما يقوم رافائيل غروسي، رئيس الوكالة، بتشجيع العدو ضمنيا على استخدام السلاح النووي ضد المنشآت الإيرانية، وعندما يهاجم العدو الأمريكي الإسرائيلي المنشآت الإيرانية دون أي منع أو إدانة من قبل الوكالة، فلا يبقى هناك مبرر للبقاء في المعاهدة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260328/بزشكيان-نحذر-دول-المنطقة-من-استخدام-أراضيها-لمهاجمة-دول-إسلامية-أخرى-1112042680.html
