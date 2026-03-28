بزشكيان: نحذر دول المنطقة من استخدام أراضيها لمهاجمة دول إسلامية أخرى
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الباكستاني، أن رد طهران الدفاعي على الدول التي تنتطلق منها أعمال عدائية ضد... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية: "نحذر دول المنطقة من ضرورة ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل المعتدين لمهاجمة دول إسلامية أخرى.. ونأسف لاستخدام المعتدين أراضي بعض الدول الإسلامية في هجماتهم على إيران ورد طهران الدفاعي على مصدر هذه الهجمات أمر طبيعي".وأضاف أن "هناك نوايا إسرائيلية خبيثة لتصعيد الحرب.. وعلى الرغم من مزاعم ووعود المسؤولين الأميركيين بعدم استهداف البنية التحتية الاقتصادية والطاقة، نشهد استهدافا لهذه المراكز".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الباكستاني، أن رد طهران الدفاعي على الدول التي تنتطلق منها أعمال عدائية ضد طهران "أمر طبيعي"، محذرا من النوايا الإسرائيلية لتصعيد الحرب.
وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية: "نحذر دول المنطقة من ضرورة ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل المعتدين لمهاجمة دول إسلامية أخرى.. ونأسف لاستخدام المعتدين أراضي بعض الدول الإسلامية في هجماتهم على إيران ورد طهران الدفاعي على مصدر هذه الهجمات أمر طبيعي".
وأضاف أن "هناك نوايا إسرائيلية خبيثة لتصعيد الحرب.. وعلى الرغم من مزاعم ووعود المسؤولين الأميركيين بعدم استهداف البنية التحتية الاقتصادية والطاقة، نشهد استهدافا لهذه المراكز".
من جهته أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن "تضامن شعب وحكومة باكستان الكامل مع إيران"، مشيرا إلى "انعدام الثقة التام بين إيران وأمريكا نتيجة لنهج الأخيرة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".