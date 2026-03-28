إعلام: مقتل عائلة من 10 أفراد في عدوان أمريكي إسرائيلي على مدينة قم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل عائلة من 10 أفراد في استهداف أمريكي إسرائيلي على مدينة قم جنوبي العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "استشهد حسين مهدي، وهو طالب هندسة ميكانيكية في جامعة قم للتكنولوجيا، مع تسعة أفراد آخرين من عائلته إثر هجوم شنه المعتدون الصهاينة الأمريكيون على منطقة بارديسان السكنية في قم".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260321/47-مصابا-في-قصف-إيراني-على-ديمونا-بعد-ساعات-من-هجوم-أمريكي-إسرائيلي-على-نطنز-1111770002.html

