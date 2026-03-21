47 مصابا في قصف إيراني على ديمونا بعد ساعات من هجوم أمريكي إسرائيلي على "نطنز"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة المصابين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على ديمونا جنوبي إسرائيل إلى 47 مصابا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلي إنه تم تسجيل "47 مصابا في ديمونا تم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى"، نتيجة القصف الصاروخي الإيراني على المنطقة.وقبلها، أفادت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، بأن المسعفين والفرق الطبية يقدمون العلاج لـ39 مصابا في ديمونا، لافتة إلى أن أحد المصابين أصيب بجروح خطرة.وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام طائرات مسيرة على بنى تحتية عسكرية إسرائيلية، مستهدفًا بشكل خاص مطار بن غوريون.وأكد البيان أن "هذه العمليات المتكررة على المنشآت العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا كبيرة بها، وأن الجيش الإيراني سيواصل تنفيذ هجمات داخل عمق الأراضي المحتلة حتى يُرفع التهديد عن الشعب الإيراني بشكل كامل"، على حد قوله.وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، اليوم السبت، أن "منشأة التخصيب في نطنز، تعرضت صباح اليوم السبت، لهجوم أمريكي - إسرائيلي"، مؤكدة أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة حالت دون أي تسرب للمواد المشعة".وأوضحت أن "مركز نظام السلامة النووية أجرى تقييمات فنية على الموقع، وخلصت النتائج إلى عدم وجود أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة بالمجمع"، مشيرة إلى أن "أنظمة الرصد سجلت أن المنشأة لم تتأثر بأي تسرب إشعاعي نتيجة الهجوم".

