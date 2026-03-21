https://sarabic.ae/20260321/47-مصابا-في-قصف-إيراني-على-ديمونا-بعد-ساعات-من-هجوم-أمريكي-إسرائيلي-على-نطنز-1111770002.html
47 مصابا في قصف إيراني على ديمونا بعد ساعات من هجوم أمريكي إسرائيلي على "نطنز"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة المصابين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على ديمونا جنوبي إسرائيل إلى 47 مصابا. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
العالم العربي
إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101638498_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_71937bdc9d2a2746bd7dae6e9fb725a6.jpg
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101638498_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b2cf362058d8018de33549fde6daa84b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, إيران, إسرائيل
العالم, العالم العربي, إيران, إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة المصابين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على ديمونا جنوبي إسرائيل إلى 47 مصابا.
وقالت القناة 12 الإسرائيلي إنه تم تسجيل "47 مصابا في ديمونا تم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى"، نتيجة القصف الصاروخي الإيراني على المنطقة.
وقبلها، أفادت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، بأن المسعفين والفرق الطبية يقدمون العلاج لـ39 مصابا في ديمونا، لافتة إلى أن أحد المصابين أصيب بجروح خطرة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بسقوط صاروخ أطلقته إيران على مبنى في منطقة ديمونا جنوبي إسرائيل، لافتة إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى تسجيل عدة إصابات.
وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام طائرات مسيرة على بنى تحتية عسكرية إسرائيلية، مستهدفًا بشكل خاص مطار بن غوريون.
وأوضح الجيش الإيراني، في بيان له، أن "الهجمات استهدفت مستودعات الوقود ومواقع تمركز طائرات التزود بالوقود، ما أدى إلى تعطيل نظام تزويد الطائرات العسكرية بالوقود، إضافة إلى إلحاق أضرار بأنظمة المطار وتأجيل رحلاته".
وأكد البيان أن "هذه العمليات المتكررة على المنشآت العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا كبيرة بها، وأن الجيش الإيراني سيواصل تنفيذ هجمات داخل عمق الأراضي المحتلة حتى يُرفع التهديد عن الشعب الإيراني بشكل كامل"، على حد قوله.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، اليوم السبت، أن "منشأة التخصيب في نطنز، تعرضت صباح اليوم السبت، لهجوم أمريكي - إسرائيلي"، مؤكدة أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة حالت دون أي تسرب للمواد المشعة
وأكدت المنظمة، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم"، أن "الهجوم على مجمع الشهيد أحمدي روشن، للتخصيب يُعدّ مخالفًا للقوانين الدولية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعرض السلامة والأمن النوويين للخطر".
وأوضحت أن "مركز نظام السلامة النووية أجرى تقييمات فنية على الموقع، وخلصت النتائج إلى عدم وجود أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة بالمجمع"، مشيرة إلى أن "أنظمة الرصد سجلت أن المنشأة لم تتأثر بأي تسرب إشعاعي نتيجة الهجوم".