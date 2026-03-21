موسكو حول الهجوم على منشأة "نطنز" النووية الإيرانية: تصرفات غير مسؤولة تثير خطر كارثة حقيقية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن الهجوم على منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز الإيرانية يعتبر انتهاكًا فظًا للقانون...

وجاء في بيان لزاخاروفا نشر على موقع الوزارة: "إنه (الهجوم على المنشأة) انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة ولوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمؤتمر العام للوكالة".وأضافت في بيانها: "المجتمع الدولي، بما في ذلك قيادة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملزم بتقديم تقييم فوري وموضوعي وغير متساهل لهذه التصرفات غير المسؤولة، التي تخلق مخاطر حقيقية بحدوث كارثة على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، وتهدف بشكل واضح إلى تقويض السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، أن "منشأة التخصيب في نطنز، تعرضت صباح اليوم السبت، لهجوم أمريكي - إسرائيلي"، مؤكدة أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة حالت دون أي تسرب للمواد المشعة"، على حد قولها.وأوضحت أن "مركز نظام السلامة النووية أجرى تقييمات فنية على الموقع، وخلصت النتائج إلى عدم وجود أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة بالمجمع"، مشيرة إلى أن "أنظمة الرصد سجلت أن المنشأة لم تتأثر بأي تسرب إشعاعي نتيجة الهجوم".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

