الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية ثالثة
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسقاط مقاتلة إسرائيلية ثالثة، خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T12:49+0000
وقال الحرس الثوري في بيان: "إسقاط مقاتلة ثالثة من طراز "إف-16" بأنظمة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الحرس في الساعة 3:45 صباحا، في الجزء الأوسط من إيران".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي، تعرض إحدى مقاتلاته لهجوم بصاروخ أرض جو خلال عملية في سماء إيران.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال مهمة عملياتية للقوات الجوية في الأجواء الإيرانية، رُصد صاروخ أرض- جو يُطلق باتجاه طائرة مقاتلة إسرائيلية".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
