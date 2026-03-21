صواريخ إيرانية برؤوس عنقودية تضرب وسط إسرائيل... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بسقوط شظايا صواريخ على مناطق متعددة في تل أبيب الكبرى، ضمن موجة صاروخية إيرانية حديثة. 21.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-21T09:19+0000

وذكرت التقارير أن أحد الصواريخ الإيرانية في الموجة الأخيرة يحمل رأسًا عنقوديًا، ما يزيد من خطورة الإصابات والمخاطر على المدنيين.وأوضحت تلك الوسائل أن رأسًا صاروخيًا متفجرًا سقط في منطقة وسط إسرائيل، بينما تعرضت مبانٍ لأضرار مباشرة في مناطق وسط إسرائيل وريشون لتسيون جنوب تل أبيب، مع تصاعد أعمدة الدخان في بعض المناطق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر"، وفق تعبيره.وأوضح الحرس، في بيان له، أن قواته استهدفت أكثر من 55 موقعًا وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الإسرائيلي الأمريكي"، وذلك ضمن الموجة الـ70 من عمليات "الوعد الصادق - 4".وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

