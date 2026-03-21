https://sarabic.ae/20260321/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-أكثر-من-55-موقعا-إسرائيليا-وأمريكيا-في-الموجة-الـ70-1111754798.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف أكثر من 55 موقعا إسرائيليا وأمريكيا في الموجة الـ70
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T08:22+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110857094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b93d8422c4402c1683f129c5c2ee506.jpg
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110857094_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_10b2a01deab564f028a5545196985697.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر"، وفق تعبيره.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن قواته استهدفت أكثر من 55 موقعًا وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الإسرائيلي الأمريكي"، وذلك ضمن الموجة الـ70 من عمليات "الوعد الصادق - 4".
وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.
وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".