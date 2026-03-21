https://sarabic.ae/20260321/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-أكثر-من-55-موقعا-إسرائيليا-وأمريكيا-في-الموجة-الـ70-1111754798.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف أكثر من 55 موقعا إسرائيليا وأمريكيا في الموجة الـ70

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110857094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b93d8422c4402c1683f129c5c2ee506.jpg

وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن قواته استهدفت أكثر من 55 موقعًا وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الإسرائيلي الأمريكي"، وذلك ضمن الموجة الـ70 من عمليات "الوعد الصادق - 4".وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

