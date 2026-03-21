تقرير: الولايات المتحدة تناقش الاستيلاء على المواني أو المنشآت النفطية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة "تدرس خيارات عدة للعملية ضد إيران، بما في ذلك الاستيلاء على المواني أو المنشآت النفطية، ولكن ليس على...
2026-03-21T05:39+0000
أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة "تدرس خيارات عدة للعملية ضد إيران، بما في ذلك الاستيلاء على المواني أو المنشآت النفطية، ولكن ليس على نطاق واسع كما حدث في العراق أو أفغانستان".
وقال التقرير نقلًا عن المسؤولين: "تتم مناقشة خيارات عدة، أحدها يهدف إلى ضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز ونشر القوات في المواني الإيرانية أو على الجزر الصغيرة في الخليج العربي، للحد من التهديد الذي يواجه الملاحة".
وأضاف: "بينما تشمل الخيارات الأخرى عملية للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني أو استخدام القوات للاستيلاء على منشآت النفط الإيرانية لقطع مصدر التمويل الرئيسي".
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن الخيارات التي يتم النظر فيها بـ"جدّية" لا تتضمن "نشرًا واسع النطاق للقوات، كما هو الحال في العراق وأفغانستان".
وكشفت شبكة "إي بي سي نيوز"، نقلا مسؤولين أمريكيين، أمس الجمعة، أن قوة من مشاة البحرية الأمريكية قوامها نحو 2200 جندي "أُرسلت إلى الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وأشار المسؤولان إلى أنه "تم إرسال وحدة استكشافية من مشاة البحرية تضم 2200 جندي على متن 3 سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط".
ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكشف عن خططه بشأن إيران، ردًا على سؤال أحد الصحفيين يوم أمس الجمعة، مضيفًا أنه "سيكون من غير الحكمة القيام بذلك"، على حد قوله.