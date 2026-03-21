https://sarabic.ae/20260321/تقرير-الولايات-المتحدة-تناقش-الاستيلاء-على-المواني-أو-المنشآت-النفطية-الإيرانية-1111752432.html

تقرير: الولايات المتحدة تناقش الاستيلاء على المواني أو المنشآت النفطية الإيرانية

تقرير: الولايات المتحدة تناقش الاستيلاء على المواني أو المنشآت النفطية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة "تدرس خيارات عدة للعملية ضد إيران، بما في ذلك الاستيلاء على المواني أو المنشآت النفطية، ولكن ليس على...

2026-03-21T05:39+0000

2026-03-21T05:39+0000

2026-03-21T05:39+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إيران

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102032/88/1020328829_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_ba1bd5adea28b5d3398a23f9fd993861.jpg

وقال التقرير نقلًا عن المسؤولين: "تتم مناقشة خيارات عدة، أحدها يهدف إلى ضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز ونشر القوات في المواني الإيرانية أو على الجزر الصغيرة في الخليج العربي، للحد من التهديد الذي يواجه الملاحة".وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن الخيارات التي يتم النظر فيها بـ"جدّية" لا تتضمن "نشرًا واسع النطاق للقوات، كما هو الحال في العراق وأفغانستان".وكشفت شبكة "إي بي سي نيوز"، نقلا مسؤولين أمريكيين، أمس الجمعة، أن قوة من مشاة البحرية الأمريكية قوامها نحو 2200 جندي "أُرسلت إلى الشرق الأوسط"، على حد قولها.ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكشف عن خططه بشأن إيران، ردًا على سؤال أحد الصحفيين يوم أمس الجمعة، مضيفًا أنه "سيكون من غير الحكمة القيام بذلك"، على حد قوله.ترامب: يجب حماية مضيق هرمز من قبل الدول التي تستخدمهعراقجي: إيران ترفض وقف إطلاق النار وتسعى لإنهاء الحرب بشكل كامل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, إسرائيل