https://sarabic.ae/20260320/ترامب-ندرس-تقليص-الوجود-العسكري-في-الشرق-الأوسط-1111746571.html

ترامب: ندرس تقليص الوجود العسكري في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تقليص جهودها العسكرية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق...

ترامب

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg

وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نحن نقترب جدًا من تحقيق أهدافنا، وفي الوقت نفسه ندرس تقليص حجم الجهود العسكرية الواسعة في الشرق الأوسط".وفي الوقت ذاته، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده غير ملزمة بضمان أمن مضيق هرمز، ومع ذلك، أكد أن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة في هذا الشأن إذا طُلب منها ذلك.وتدخل العملية العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثالث، حيث يتبادل الطرفان الضربات منذ ذلك الحين.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدى تصاعد النزاع إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو مسار حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وقد تسبب ذلك في تسجيل أسعار الطاقة مستويات قياسية.

https://sarabic.ae/20260320/ترامب-يجب-حماية-مضيق-هرمز-من-قبل-الدول-التي-تستخدمه-1111744624.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

