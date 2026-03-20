https://sarabic.ae/20260320/ترامب-يجب-حماية-مضيق-هرمز-من-قبل-الدول-التي-تستخدمه-1111744624.html

ترامب: يجب حماية مضيق هرمز من قبل الدول التي تستخدمه

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول التي تستخدم الممر بشكل مباشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تعد... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg

وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب حماية مضيق هرمز وتسيير دوريات فيه، حسب الضرورة، من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه، الولايات المتحدة لا تفعل ذلك".وأضاف: "الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في العملية ضد إيران وتدرس تقليص الجهود العسكرية في الشرق الأوسط".وصرح ترامب للصحفيين خلال حفل تقديم جائزة "القائد الأعلى": "لا أريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما تعلمون، لا يمكنك التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما تقوم حرفيا بمحو الجانب الآخر".وأضاف أن "العملية العسكرية الأمريكية في إيران تسير بشكل جيد للغاية"، مردفا: "إننا نقوم بعمل جيد للغاية في إيران".وزعم أن القوات الأمريكية "دمرت" البحرية الإيرانية بأكملها في يومين فقط.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260320/ترامب-لا-أرغب-في-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-1111739745.html

https://sarabic.ae/20260320/إيران-تعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-بالكامل-أمام-أمريكا-وإسرائيل-وحلفائهما-1111733618.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

