ترامب: يجب حماية مضيق هرمز من قبل الدول التي تستخدمه
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول التي تستخدم الممر بشكل مباشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تعد... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T21:44+0000
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز يجب أن يتم تأمينه وتسيير دوريات فيه من قبل الدول التي تستخدم الممر بشكل مباشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تعد تنوي القيام بهذه المهمة نيابة عن الآخرين.
وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يجب حماية مضيق هرمز وتسيير دوريات فيه، حسب الضرورة، من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه، الولايات المتحدة لا تفعل ذلك".
وتابع الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الأخرى في حماية المضيق"، مضيفا: "إذا طُلب منا ذلك، فسوف نساعد هذه الدول في جهودها لتأمين مضيق هرمز".
وأضاف: "الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في العملية ضد إيران وتدرس تقليص الجهود العسكرية في الشرق الأوسط".
وفي السياق ذاته، قال ترامب، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه "غير مهتم بوقف إطلاق النار مع إيران".
وصرح ترامب للصحفيين خلال حفل تقديم جائزة "القائد الأعلى": "لا أريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما تعلمون، لا يمكنك التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما تقوم حرفيا بمحو الجانب الآخر".
وأضاف أن "العملية العسكرية الأمريكية
في إيران تسير بشكل جيد للغاية"، مردفا: "إننا نقوم بعمل جيد للغاية في إيران".وزعم أن القوات الأمريكية "دمرت" البحرية الإيرانية بأكملها في يومين فقط.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".