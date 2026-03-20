إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام أمريكا وإسرائيل وحلفائهما
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ الموجة 68 من عملية "الوعد الصادق 4"، بمشاركة متكاملة بين القوات البحرية والجوية، مستهدفا 25 موقعا في حيفا... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T17:44+0000
الحرس الثوري الإيراني, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ الموجة 68 من عملية "الوعد الصادق 4"، بمشاركة متكاملة بين القوات البحرية والجوية، مستهدفا 25 موقعا في حيفا وتل أبيب، بصواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" متعددة الرؤوس، وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.
وأضاف الحرس أن وحدة الطائرات المسيرة شنت هجمات على قواعد أمريكية بالمنطقة، فيما استهدفت القوات البحرية قاعدة "الحد" ومنظومة "الباتريوت" في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية.
وتابع أنه صدرت أوامر بإغلاق مضيق هرمز أمام القوات الأمريكية والإسرائيلية وحلفائهما، مع توجيه السفن بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القناة 16.
وتواصل أمريكا وإسرائيل، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان والعراق.