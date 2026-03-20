تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
إعلام يكشف عن خطة أمريكية متعددة المراحل لإعادة فتح مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تكثيف الولايات المتحدة وحلفائها عملياتهم العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، من خلال تنفيذ غارات جوية مكثّفة تستهدف قطعًا بحرية وطائرات... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T08:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_efef1af44b8e9b917356fc9d3c179309.jpg
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة، أعلن رئيس أركان القوات الأمريكية الجنرال دان كاين، أن طائرات الهجوم الأرضي من طراز "أي -10" المعروفة باسم "وارثوغ"، إلى جانب مروحيات "أباتشي"، تنفذ مهامًا قتالية فوق المضيق وقبالة الساحل الجنوبي لإيران، على حد قوله. وأوضح أن طائرات "أي -10" تشارك في استهداف زوارق الهجوم السريع داخل المضيق، فيما انضمت مروحيات الـ"أباتشي" إلى العمليات، مشيرًا إلى أن "بعض الحلفاء يستخدمونها أيضًا للتصدي للطائرات المسيّرة الانتحارية"، التي وصفها بأنها "من أكثر الأسلحة الإيرانية فعالية".من جهته، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن الضربات الجوية "أدت إلى تدمير أو إتلاف أكثر من 120 قطعة بحرية إيرانية"، مشيرًا إلى أن الهجمات تستهدف أيضًا "قواعد وبطاريات صواريخ كروز التابعة للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن تأمين المضيق إلى جانب البحرية الإيرانية"، على حد قوله. وتهدف واشنطن، عبر تقليص مخاطر الزوارق المفخخة والألغام وصواريخ كروز، إلى تمكين سفنها الحربية من عبور المضيق، ومن ثم مرافقة السفن التجارية من وإلى الخليج العربي. وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260320/الحوثي-نؤكد-وقوفنا-مع-إيران-وكل-الخيارات-على-المستوى-العسكري-واردة-1111683624.html
https://sarabic.ae/20260319/نتنياهو-دمرنا-أسطول-إيران-في-بحر-قزوين-أمس--1111676918.html
08:34 GMT 20.03.2026
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تكثيف الولايات المتحدة وحلفائها عملياتهم العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، من خلال تنفيذ غارات جوية مكثّفة تستهدف قطعًا بحرية وطائرات مسيّرة إيرانية، ضمن خطة متعددة المراحل وضعها البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بهدف الحد من التهديدات التي عطلت حركة الملاحة، منذ أوائل مارس/ آذار الجاري.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة، أعلن رئيس أركان القوات الأمريكية الجنرال دان كاين، أن طائرات الهجوم الأرضي من طراز "أي -10" المعروفة باسم "وارثوغ"، إلى جانب مروحيات "أباتشي"، تنفذ مهامًا قتالية فوق المضيق وقبالة الساحل الجنوبي لإيران، على حد قوله.
وأوضح أن طائرات "أي -10" تشارك في استهداف زوارق الهجوم السريع داخل المضيق، فيما انضمت مروحيات الـ"أباتشي" إلى العمليات، مشيرًا إلى أن "بعض الحلفاء يستخدمونها أيضًا للتصدي للطائرات المسيّرة الانتحارية"، التي وصفها بأنها "من أكثر الأسلحة الإيرانية فعالية".

وفي السياق، نقلت وسائل الإعلام الأمريكية، عن مسؤول أمريكي أن هذه العمليات "أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن تدمير زوارق إيرانية سريعة كانت تعترض السفن التجارية".

من جهته، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن الضربات الجوية "أدت إلى تدمير أو إتلاف أكثر من 120 قطعة بحرية إيرانية"، مشيرًا إلى أن الهجمات تستهدف أيضًا "قواعد وبطاريات صواريخ كروز التابعة للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن تأمين المضيق إلى جانب البحرية الإيرانية"، على حد قوله.
وتهدف واشنطن، عبر تقليص مخاطر الزوارق المفخخة والألغام وصواريخ كروز، إلى تمكين سفنها الحربية من عبور المضيق، ومن ثم مرافقة السفن التجارية من وإلى الخليج العربي.

وتواصل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير الماضي، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
Заголовок открываемого материала