https://sarabic.ae/20260320/إعلام-يكشف-عن-خطة-أمريكية-متعددة-المراحل-لإعادة-فتح-مضيق-هرمز-1111699678.html

إعلام يكشف عن خطة أمريكية متعددة المراحل لإعادة فتح مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تكثيف الولايات المتحدة وحلفائها عملياتهم العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، من خلال تنفيذ غارات جوية مكثّفة تستهدف قطعًا بحرية وطائرات... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T08:34+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_efef1af44b8e9b917356fc9d3c179309.jpg

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة، أعلن رئيس أركان القوات الأمريكية الجنرال دان كاين، أن طائرات الهجوم الأرضي من طراز "أي -10" المعروفة باسم "وارثوغ"، إلى جانب مروحيات "أباتشي"، تنفذ مهامًا قتالية فوق المضيق وقبالة الساحل الجنوبي لإيران، على حد قوله. وأوضح أن طائرات "أي -10" تشارك في استهداف زوارق الهجوم السريع داخل المضيق، فيما انضمت مروحيات الـ"أباتشي" إلى العمليات، مشيرًا إلى أن "بعض الحلفاء يستخدمونها أيضًا للتصدي للطائرات المسيّرة الانتحارية"، التي وصفها بأنها "من أكثر الأسلحة الإيرانية فعالية".من جهته، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن الضربات الجوية "أدت إلى تدمير أو إتلاف أكثر من 120 قطعة بحرية إيرانية"، مشيرًا إلى أن الهجمات تستهدف أيضًا "قواعد وبطاريات صواريخ كروز التابعة للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن تأمين المضيق إلى جانب البحرية الإيرانية"، على حد قوله. وتهدف واشنطن، عبر تقليص مخاطر الزوارق المفخخة والألغام وصواريخ كروز، إلى تمكين سفنها الحربية من عبور المضيق، ومن ثم مرافقة السفن التجارية من وإلى الخليج العربي. وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

