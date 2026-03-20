الحوثي: نؤكد وقوفنا مع إيران وكل الخيارات على المستوى العسكري واردة

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، مجددًا وقوفه إلى جانب إيران في مواجهة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدًا الجهوزية...

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله": "موقفنا تجاه العدوان على إيران ولبنان وفلسطين والانتهاك للمقدسات موقف مبدئي في معاداة العدو الإسرائيلي وبذل الجهد للتصدي له".وأضاف: "نؤكد وقوفنا مع إيران ولبنان وفلسطين والمقدسات وجهوزيتنا على مستوى الموقف العسكري لما تقتضيه تطورات الأحداث".وتابع: "كل الخيارات على مستوى الموقف العسكري واردة.. نحن في حالة استعداد بناءً على كل الاحتمالات وندعو شعبنا اليمني أن يكون في جهوزية كاملة ويقظة تامة".ورأى زعيم "أنصار الله" أن "العدوان على إيران استهداف لكل المنطقة وشعوبها ولتمكين إسرائيل من تنفيذ مخططها"، معتبراً أن "الموقف الإيراني دفاع مشروع عن النفس وعن الأمة، ويستحق التقدير والتشجيع".واتهم الحوثي دولًا عربية وإسلامية لم يسمها بـ "أن لها إسهامًا ماليًا ومعلوماتيًا واستخباراتيًا وسياسيًا وإعلاميًا وعسكريًا مع الأمريكي والإسرائيلي".وقال إن "الأمريكي اعتمد بشكل أساسي في عدوانه على إيران على قواعده في بلدان عربية مسلمة فتحت له المجال لينفذ عدوانه منها بكل ما يرتكبه من إجرام ضد الشعب الإيراني".واستطرد: "فتحت دول عربية وإسلامية أجواءها للعدو الإسرائيلي بشكل كامل وقامت بالإسهام بأشكال متعددة".وأرجع الحوثي "العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى أن الأعداء يعتبرونها العائق الأكبر في هذه الأمة ويحاولون إزاحتها على أمل أن يتمكنوا من السيطرة على الوضع في المنطقة".ورأى أن "من الواضح جدًا في أمريكا وفي الغرب أن العدوان القائم على الجمهورية الإسلامية هو عدوان صهيوني في إطار المعتقدات الصهيونية".ونوه إلى أن "العنوان الأبرز في العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية هو تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى".وحذر من أن "المخطط الصهيوني الشيطاني في إقامة إسرائيل الكبرى هو استهداف للمنطقة وتمهيد لتمكين العدو الإسرائيلي من ذلك".واعتبر زعيم "أنصار الله" أن "الأمريكي دفع للعدوان على إيران بسوط الفضائح ودفع المعتقدات للاستجابة في المشاركة المباشرة مع العدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى "أن تشكيلة إدارة ترامب، ومن ضمنها ما يسمى بوزير الحرب، هي تشكيلة صهيونية".ويوم الخميس قبل الماضي، أعلن الحوثي "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنه فيما يتعلق بالتصعيد والتحرك العسكري، الأيادي على الزناد في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك".وقوبلت تصريحات "أنصار الله" بتوجيه مجلس القيادة اليمني تحذيرًا للجماعة من "مغبة الانخراط في التصعيد العسكري لأمريكا وإسرائيل ضد إيران، وإدخال اليمن في أتون حرب دولية مدمرة".وتواصل أمريكا وإسرائيل شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260319/أنصار-الله-إغلاق-باب-المندب-وارد-ونستهدف-فقط-الدول-المشاركة-في-العدوان-1111679336.html

https://sarabic.ae/20260319/اليمن-أنصار-الله-تدعو-الدول-العربية-والإسلامية-إلى-الوقوف-مع-إيران-وإدانة-العدوان-1111675854.html

