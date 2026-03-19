تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
أنصار الله تلوح بإغلاق باب المندب
قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، محمد البخيتي، اليوم الجمعة، إن "كل الخيارات مفتوحة أمام اليمن"، مشددًا على أن "هذا واجب على كل الدول العربية... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف في تصريح لـ سبوتنيك، أن "العدوان على إيران هو نتيجة لمواقفها المشرفة الأخلاقية والإنسانية والدينية تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أنه "إذا اضطررنا إلى إغلاق مضيق (باب المندب)، فإنما فقط سنستهدف الدول المتورطة والمشاركة في العدوان على فلسطين أو لبنان أو على دول محور المقاومة (دول المحور)".وأشار البخيتي إلى أن "اليمن اتخذ قرارًا بالوقوف إلى جانب إيران، وإلى جانب فلسطين، وإلى جانب لبنان، وإلى جانب أي دولة مسلمة تتعرض للعدوان الأمريكي الإسرائيلي".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
22:29 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 22:30 GMT 19.03.2026)
قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، محمد البخيتي، اليوم الجمعة، إن "كل الخيارات مفتوحة أمام اليمن"، مشددًا على أن "هذا واجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تقف إلى جانب إيران".
وأضاف في تصريح لـ سبوتنيك، أن "العدوان على إيران هو نتيجة لمواقفها المشرفة الأخلاقية والإنسانية والدينية تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أنه "إذا اضطررنا إلى إغلاق مضيق (باب المندب)، فإنما فقط سنستهدف الدول المتورطة والمشاركة في العدوان على فلسطين أو لبنان أو على دول محور المقاومة (دول المحور)".
اليمن.. "أنصار الله" تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع إيران وإدانة العدوان
وأشار البخيتي إلى أن "اليمن اتخذ قرارًا بالوقوف إلى جانب إيران، وإلى جانب فلسطين، وإلى جانب لبنان، وإلى جانب أي دولة مسلمة تتعرض للعدوان الأمريكي الإسرائيلي".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
