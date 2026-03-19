اليمن.. "أنصار الله" تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع إيران وإدانة العدوان

اعتبرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران نتيجة وقوفها مع قضية فلسطين والتحرر من هيمنة أميركا...

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" لإدارة مناطق سيطرتها في اليمن مهدي المشاط، في خطاب متلفز بمناسبة حلول عيد الفطر، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من عدوان أمريكي صهيوني هو بسبب وقوفها مع قضية فلسطين والقدس وتمسكها بدعم المستضعفين".ورأى أن "على كل الأمة، شعوبا وحكومات، بأن تقف بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران، لمواقفها وعرفانا بتضحياتها طوال 5 عقود في مواجهة المشروع الصهيوني والهيمنة الأميركية"، وأكد "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية وتأييد حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الأميركي الصهيوني".ويوم الخميس الماضي، قال زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن "العدوان الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران يستهدف المنطقة بكلها"، مؤكداً "الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في إيران، والجهوزية لكل التطورات في هذه المعركة".سبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس قبل الماضي، "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنه فيما يتعلق بالتصعيد والتحرك العسكري، الأيادي على الزناد في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك".وقوبلت تصريحات "أنصار الله"، بتوجيه مجلس القيادة اليمني، تحذيراً إلى الجماعة، من "مغبة الانخراط في التصعيد العسكري لأمريكا وإسرائيل ضد إيران، وإدخال اليمن في أتون حرب دولية مدمرة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

