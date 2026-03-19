اليمن.. "أنصار الله" تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع إيران وإدانة العدوان

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260319/اليمن-أنصار-الله-تدعو-الدول-العربية-والإسلامية-إلى-الوقوف-مع-إيران-وإدانة-العدوان-1111675854.html
اليمن.. "أنصار الله" تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع إيران وإدانة العدوان
اعتبرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران نتيجة وقوفها مع قضية فلسطين والتحرر من هيمنة أميركا... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa432b4a42b429d3d9dbdf2e22a5d98c.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111211395_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ed1e93adc0aae0b6620c4af23621581f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليمن.. "أنصار الله" تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع إيران وإدانة العدوان

© REUTERS Majid Asgaripour - الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
اعتبرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران نتيجة وقوفها مع قضية فلسطين والتحرر من هيمنة أميركا وإسرائيل، داعية الدول العربية والإسلامية إلى إعادة النظر في مواقفها والوقوف مع إيران ومنع استخدام أراضيها أو أجوائها ضدها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" لإدارة مناطق سيطرتها في اليمن مهدي المشاط، في خطاب متلفز بمناسبة حلول عيد الفطر، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من عدوان أمريكي صهيوني هو بسبب وقوفها مع قضية فلسطين والقدس وتمسكها بدعم المستضعفين".
ورأى أن "على كل الأمة، شعوبا وحكومات، بأن تقف بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران، لمواقفها وعرفانا بتضحياتها طوال 5 عقود في مواجهة المشروع الصهيوني والهيمنة الأميركية"، وأكد "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية وتأييد حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الأميركي الصهيوني".
وطالب المشاط الدول العربية والإسلامية بـ "الوقوف في وجه العدوان الغاشم على إيران وإدانته ومنع استخدام أراضيها أو مياهها أو أجوائها من قبل أعداء الأمة"، مشددا أن "على الدول العربية والإسلامية أن تستشعر خطر العدو الذي يحلم بالهيمنة على المنطقة وثرواتها وتغيير خارطتها ضمن ما يسميه (الشرق الأوسط الجديد) و(إسرائيل الكبرى)".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
إعلام: البنتاغون يطلب 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران
00:05 GMT
ويوم الخميس الماضي، قال زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن "العدوان الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران يستهدف المنطقة بكلها"، مؤكداً "الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في إيران، والجهوزية لكل التطورات في هذه المعركة".
سبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس قبل الماضي، "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنه فيما يتعلق بالتصعيد والتحرك العسكري، الأيادي على الزناد في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك".
وقوبلت تصريحات "أنصار الله"، بتوجيه مجلس القيادة اليمني، تحذيراً إلى الجماعة، من "مغبة الانخراط في التصعيد العسكري لأمريكا وإسرائيل ضد إيران، وإدخال اليمن في أتون حرب دولية مدمرة".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
طهران: نتوقع ردا من مجلس الأمن الدولي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر ضد إيران
أمس, 08:40 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала