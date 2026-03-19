تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
نتنياهو: دمرنا أسطول إيران في بحر قزوين أمس
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دمرت أسطول إيران في بحر قزوين أمس الأربعاء، مؤكداً أن بلاده باتت "قوة عظمى إقليمية" بعد أن نفذ وعده... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: "دُمّر أسطول إيران في بحر قزوين أمس، ونحن نعمل الآن على تدمير إمكانيات إيران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم، ونحن ننجح في ذلك". وتابع نتنياهو أن إسرائيل لديها التزام بثلاثة أهداف رئيسية: -القضاء على ترسانة الصواريخ الإيرانية -خلق الظروف المناسبة أمام الشعب الإيراني للإطاحة بنظامه وكشف رئيس الوزراء عن إصداره تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي والموساد بـ"استهداف مسؤولي النظام الإيراني حتى في الشوارع"، مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية تتواصل جواً وتحت الأرض ومن البحر. وفي رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي، أقر نتنياهو بصعوبة البقاء في الملاجئ لفترات طويلة، لكنه أكد أن "التزام الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ المحصنة يوفر للحكومة والجيش الدعم اللازم لمواصلة العمليات العسكرية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دمرت أسطول إيران في بحر قزوين أمس الأربعاء، مؤكداً أن بلاده باتت "قوة عظمى إقليمية" بعد أن نفذ وعده بتغيير وجه الشرق الأوسط، على حد قوله.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: "دُمّر أسطول إيران في بحر قزوين أمس، ونحن نعمل الآن على تدمير إمكانيات إيران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم، ونحن ننجح في ذلك".
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
اليمن.. "أنصار الله" تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع إيران وإدانة العدوان
18:51 GMT
وأضاف: "بعد 20 يوماً يمكنني أن أبشركم بنهاية قدرات إيران على تصنيع أي أسلحة صاروخية أو نووية. إيران لن تمتلك بعد 20 يوماً من الحرب القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية".
وتابع نتنياهو أن إسرائيل لديها التزام بثلاثة أهداف رئيسية:
-القضاء على ترسانة الصواريخ الإيرانية

-تدمير مشروعها النووي

-خلق الظروف المناسبة أمام الشعب الإيراني للإطاحة بنظامه
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
عراقجي: إيران لم تستخدم سوى جزء ضئيل من قوتها العسكرية الشاملة
14:35 GMT
وكشف رئيس الوزراء عن إصداره تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي والموساد بـ"استهداف مسؤولي النظام الإيراني حتى في الشوارع"، مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية تتواصل جواً وتحت الأرض ومن البحر.

وحول الوضع الداخلي في إيران، قال نتنياهو: إن "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج".

وفي رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي، أقر نتنياهو بصعوبة البقاء في الملاجئ لفترات طويلة، لكنه أكد أن "التزام الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ المحصنة يوفر للحكومة والجيش الدعم اللازم لمواصلة العمليات العسكرية".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
