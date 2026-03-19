نتنياهو: دمرنا أسطول إيران في بحر قزوين أمس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دمرت أسطول إيران في بحر قزوين أمس الأربعاء، مؤكداً أن بلاده باتت "قوة عظمى إقليمية" بعد أن نفذ وعده...

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: "دُمّر أسطول إيران في بحر قزوين أمس، ونحن نعمل الآن على تدمير إمكانيات إيران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم، ونحن ننجح في ذلك". وتابع نتنياهو أن إسرائيل لديها التزام بثلاثة أهداف رئيسية: -القضاء على ترسانة الصواريخ الإيرانية -خلق الظروف المناسبة أمام الشعب الإيراني للإطاحة بنظامه وكشف رئيس الوزراء عن إصداره تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي والموساد بـ"استهداف مسؤولي النظام الإيراني حتى في الشوارع"، مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية تتواصل جواً وتحت الأرض ومن البحر. وفي رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي، أقر نتنياهو بصعوبة البقاء في الملاجئ لفترات طويلة، لكنه أكد أن "التزام الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ المحصنة يوفر للحكومة والجيش الدعم اللازم لمواصلة العمليات العسكرية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

