ترامب: لا أرغب في وقف إطلاق النار مع إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه غير مهتم بوقف إطلاق النار مع إيران.

2026-03-20T20:24+0000

وصرح ترامب للصحفيين خلال حفل تقديم جائزة "القائد الأعلى": "لا أريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما تعلمون، لا يمكنك التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما تقوم حرفيا بمحو الجانب الآخر". وأضاف أن "العملية العسكرية الأمريكية في إيران تسير بشكل جيد للغاية"، مردفا: "إننا نقوم بعمل جيد للغاية في إيران". وزعم أن القوات الأمريكية "دمرت" البحرية الإيرانية بأكملها في يومين فقط. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على أعضاء حلف شمال الأطلسي المساعدة في فتح مضيق هرمز. وقال ترامب للصحفيين: "أعني أنهم (أعضاء الناتو) يجب أن يساعدوا في المضيق". "إنهم يحصلون على الكثير من طاقتهم من مضيق هرمز". وأضاف ترامب أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين كانوا "كبارًا" في "الناتو"، لكنهم لم يعودوا كذلك لأن "الناتو" "لم يفعل شيئا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260320/إيران-تعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-بالكامل-أمام-أمريكا-وإسرائيل-وحلفائهما-1111733618.html

https://sarabic.ae/20260320/ترامب-يهاجم-حلف-الناتو-بسبب-نقص-الدعم-في-حرب-إيران-1111718914.html

