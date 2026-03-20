ترامب يهاجم "الناتو" بسبب نقص الدعم في حرب إيران
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حلف "الناتو"، بسبب نقص الدعم في الحرب على إيران، واصفًا إياه بأنه "نمر من ورق" من دون الولايات المتحدة... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T13:54+0000
https://sarabic.ae/20260319/إسرائيل-تعتزم-الامتناع-عن-مهاجمة-منشآت-الغاز-في-إيران-1111677742.html
13:54 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 14:14 GMT 20.03.2026)
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حلف "الناتو"، بسبب نقص الدعم في الحرب على إيران، واصفًا إياه بأنه "نمر من ورق" من دون الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": " من دون الولايات المتحدة، الناتو "نمر من ورق"".
وأضاف: "إنهم (حلفاء الناتو) يشكون من ارتفاع أسعار النفط التي يجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، من السهل عليهم فعل ذلك، وبأقل قدر من المخاطرة. إنهم جبناء، ولن ننسى ذلك".
وكان أعلن ترامب أن واشنطن تجري مباحثات مع 7 دول بشأن ترتيبات أمنية مشتركة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت جارية، ومن المبكر تحديد الدول التي ستنضم إلى هذه الترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيواجه "مستقبلًا سيئًا للغاية" ما لم يساعد الحلفاء أمريكا على تأمين مضيق هرمز الإستراتيجي، وفق تعبيره.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.