ترامب يهاجم "الناتو" بسبب نقص الدعم في حرب إيران

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/ترامب-يهاجم-حلف-الناتو-بسبب-نقص-الدعم-في-حرب-إيران-1111718914.html
ترامب يهاجم "الناتو" بسبب نقص الدعم في حرب إيران
سبوتنيك عربي
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حلف "الناتو"، بسبب نقص الدعم في الحرب على إيران، واصفًا إياه بأنه "نمر من ورق" من دون الولايات المتحدة... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T13:54+0000
2026-03-20T14:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_724b405dba4d3878b4ff2d869ae441d7.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": " من دون الولايات المتحدة، الناتو "نمر من ورق"".وأضاف: "إنهم (حلفاء الناتو) يشكون من ارتفاع أسعار النفط التي يجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، من السهل عليهم فعل ذلك، وبأقل قدر من المخاطرة. إنهم جبناء، ولن ننسى ذلك".وكان أعلن ترامب أن واشنطن تجري مباحثات مع 7 دول بشأن ترتيبات أمنية مشتركة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت جارية، ومن المبكر تحديد الدول التي ستنضم إلى هذه الترتيبات الأمنية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_51:0:939:666_1920x0_80_0_0_555aa79e3cae5a8dd9899eb035d4f5cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:54 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 14:14 GMT 20.03.2026)
© REUTERS Ken Cedenoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© REUTERS Ken Cedeno
تابعنا عبر
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حلف "الناتو"، بسبب نقص الدعم في الحرب على إيران، واصفًا إياه بأنه "نمر من ورق" من دون الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": " من دون الولايات المتحدة، الناتو "نمر من ورق"".
وأضاف: "إنهم (حلفاء الناتو) يشكون من ارتفاع أسعار النفط التي يجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، من السهل عليهم فعل ذلك، وبأقل قدر من المخاطرة. إنهم جبناء، ولن ننسى ذلك".
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
وكان أعلن ترامب أن واشنطن تجري مباحثات مع 7 دول بشأن ترتيبات أمنية مشتركة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت جارية، ومن المبكر تحديد الدول التي ستنضم إلى هذه الترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيواجه "مستقبلًا سيئًا للغاية" ما لم يساعد الحلفاء أمريكا على تأمين مضيق هرمز الإستراتيجي، وفق تعبيره.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
ماكرون يحدد "الشروط اللازمة" لمشاركة فرنسا في مهمة مضيق هرمز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала