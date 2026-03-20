ماكرون يحدد "الشروط اللازمة" لمشاركة فرنسا في مهمة مضيق هرمز

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/ماكرون-يحدد-الشروط-اللازمة-لمشاركة-فرنسا-في-مهمة-مضيق-هرمز-1111688905.html
ماكرون يحدد "الشروط اللازمة" لمشاركة فرنسا في مهمة مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن فرنسا وشركاءها "مستعدون لتولي مسؤولية نظام المرافقة في مضيق هرمز بمجرد عودة الهدوء"، وفق تعبيره. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110916965_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_392a2b942c123b4eed210071be6e1013.jpg
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأوروبي: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت مجددًا أنه بمجرد أن يصبح الوضع أكثر هدوءًا، فإن فرنسا مستعدة، إلى جانب دول أخرى، لتولي مسؤولية نظام مرافقة السفن في المضيق".وأشار إلى أنه "لم أسمع أيًا من زملائي يرغب في التدخل في هذا النزاع"، على حد قوله.ولم يتخذ المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في بروكسل في 19 مارس/ آذار الجاري، أي قرارات بشأن الدعم العسكري لأمريكا في حربها على إيران. واقتصر البيان المنشور على دعوة عامة لزيادة عدد السفن في بعثات الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل الصومال وفي البحر الأحمر، دون أن يمتد نطاقها إلى مضيق هرمز. ودعا قادة الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والمياه. كما حذروا من أن الصراع في الشرق الأوسط "يُنذر باضطرابات جديدة في الهجرة".وأدى التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثّر أيضًا على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.وفي هذا الصدد، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، ودولًا أخرى، إلى إرسال سفن إلى مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260318/ديميترييف-انسحاب-أمريكا-من-مضيق-هرمز-سيدفع-النفط-إلى-أكثر-من-200-دولار-1111648004.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110916965_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_7d10c62c4da9eb2f2e66ba661ed3a454.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ماكرون يحدد "الشروط اللازمة" لمشاركة فرنسا في مهمة مضيق هرمز

06:44 GMT 20.03.2026
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قوات فرنسية في الإمارات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قوات فرنسية في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن فرنسا وشركاءها "مستعدون لتولي مسؤولية نظام المرافقة في مضيق هرمز بمجرد عودة الهدوء"، وفق تعبيره.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأوروبي: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت مجددًا أنه بمجرد أن يصبح الوضع أكثر هدوءًا، فإن فرنسا مستعدة، إلى جانب دول أخرى، لتولي مسؤولية نظام مرافقة السفن في المضيق".

وتابع: "في مهمة لا تنطوي على استخدام القوة وتتطلب التشاور والتنسيق مع إيران".

وأشار إلى أنه "لم أسمع أيًا من زملائي يرغب في التدخل في هذا النزاع"، على حد قوله.
ولم يتخذ المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في بروكسل في 19 مارس/ آذار الجاري، أي قرارات بشأن الدعم العسكري لأمريكا في حربها على إيران. واقتصر البيان المنشور على دعوة عامة لزيادة عدد السفن في بعثات الاتحاد الأوروبي قبالة سواحل الصومال وفي البحر الأحمر، دون أن يمتد نطاقها إلى مضيق هرمز. ودعا قادة الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والمياه. كما حذروا من أن الصراع في الشرق الأوسط "يُنذر باضطرابات جديدة في الهجرة".
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية
دميترييف: انسحاب أمريكا من مضيق هرمز سيدفع النفط إلى أكثر من 200 دولار
18 مارس, 23:04 GMT
وأدى التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثّر أيضًا على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.
وفي هذا الصدد، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، ودولًا أخرى، إلى إرسال سفن إلى مضيق هرمز.
إعلام: ترامب يدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة
ماكرون يعرب عن أمله بإعلان هدنة "ليتاح المجال لحل مستدام" في الشرق الأوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала