انسحاب أمريكا من مضيق هرمز سيدفع النفط إلى أكثر من 200 دولار
حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، بأن انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 200 دولار... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
ديميترييف: انسحاب أمريكا من مضيق هرمز سيدفع النفط إلى أكثر من 200 دولار
23:04 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 23:05 GMT 18.03.2026)
حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، بأن انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 200 دولار للبرميل.
وقال ديميترييف في منشور على منصة "إكس" تعليقًا على تقرير نشره موقع Leading Report يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في سحب القوات الأمريكية من مضيق هرمز، ما سيجبر حلفاء الولايات المتحدة على حماية عمليات النقل عبره بأنفسهم: "هذا يعني أكثر من 200 دولار للبرميل لفترة ما".
وأضاف التقرير أن التصعيد حول إيران أدى إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو الممر الرئيسي لتوريد النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، كما انعكس ذلك على مستوى صادرات وإنتاج النفط في دول المنطقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.