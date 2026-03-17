دميترييف: الارتفاع المتوقع بأسعار الغاز في أوروبا مدمر
سبوتنيك عربي
أفاد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T08:13+0000
وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "يشير تقرير بنك "HSBC" إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سترتفع بنسبة تصل إلى 40% عما كان متوقعًا سابقًا في عام 2026" .وقال بيسكوف للصحفيين: "دون كميات كبيرة من النفط الروسي، فإن استقرار السوق مستحيل".وتابع: "نعتقد حقا أن الوضع محفوف بأزمة متزايدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وبالطبع، ستسهم مثل هذه الإجراءات في استقرار هذا السوق إلى حد ما".
أفاد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن "الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز في أوروبا مدمرة".
وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "يشير تقرير بنك "HSBC" إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سترتفع بنسبة تصل إلى 40% عما كان متوقعًا سابقًا في عام 2026" .
وأضاف: "نتوقع أن تكون الأسعار أعلى بنسبة 100% على الأقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث ستحتاج أوروبا إلى وقت قبل أن تبدأ حتمًا في طلب كميات إضافية من الغاز الروسي".
وكان أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق، أنه من دون كميات كبيرة من النفط الروسي، يستحيل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "دون كميات كبيرة من النفط الروسي، فإن استقرار السوق مستحيل".
وأضاف، مجيبًا عن سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتخفيف القيود المفروضة على موارد الطاقة الروسية وما إذا كان من المتوقع تخفيف المزيد من العقوبات المفروضة على موارد الطاقة الروسية: "في هذه الحالة، نرى تحركًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة. وفي هذا الصدد، تتطابق مصالحنا".
وتابع: "نعتقد حقا أن الوضع محفوف بأزمة متزايدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وبالطبع، ستسهم مثل هذه الإجراءات في استقرار هذا السوق إلى حد ما".