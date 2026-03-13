عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
دميترييف: تجاوز أزمة الطاقة العالمية مستحيل دون روسيا
دميترييف: تجاوز أزمة الطاقة العالمية مستحيل دون روسيا
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن تجاوز أزمة الطاقة... 13.03.2026
وكتب دميترييف على قناته في "تلغرام": "تجاوز أزمة الطاقة أمر مستحيل دون الطاقة الروسية".وفي وقت سابق، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت ببيع النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن ابتداء من 12 مارس/آذار.وأدى تصعيد الحرب الأخيرة ضد إيران إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن تجاوز أزمة الطاقة أمر مستحيل دون الطاقة الروسية.
وكتب دميترييف على قناته في "تلغرام": "تجاوز أزمة الطاقة أمر مستحيل دون الطاقة الروسية".

وأشار دميترييف إلى أن إيرادات الميزانية الروسية من تخفيف العقوبات الأمريكية على النفط الروسي قد تتجاوز 10 مليارات دولار.

كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
دميترييف: ناقشنا أزمة الطاقة العالمية مع مسؤولين أمريكيين
أمس, 05:28 GMT
وفي وقت سابق، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت ببيع النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن ابتداء من 12 مارس/آذار.

وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، إنه ناقش أزمة الطاقة العالمية مع نظرائه الأمريكيين، وذلك في إطار اجتماع مجموعة العمل الروسية-الأمريكية المعنية بالاقتصاد الذي عُقد في ولاية فلوريدا، لافتا إلى أن العديد من الدول وفي مقدمتها واشنطن بدأت تدرك أهمية النفط والغاز الروسيين.

وأدى تصعيد الحرب الأخيرة ضد إيران إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
دميترييف يتوقع أن تواجه أوروبا أكبر أزمة طاقة في تاريخها
11 مارس, 12:19 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
