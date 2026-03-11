https://sarabic.ae/20260311/دميترييف-يتوقع-أن-تواجه-أوروبا-أكبر-أزمة-طاقة-في-تاريخها-1111343928.html
دميترييف يتوقع أن تواجه أوروبا أكبر أزمة طاقة في تاريخها
12:19 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 12:29 GMT 11.03.2026)
توقع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي، أن أزمة الطاقة في أوروبا ستكون الأكبر في تاريخها.
وأشاردميترييف في منشوره إلى أن أزمة الأسمدة تلوح في الأفق، كما كان متوقعاً قبل أسبوع، وأضاف أن أزمة في الأمن الغذائي ستتبع ذلك.
كتب دميترييف على "إكس": "التوقع التالي: أكبر أزمة طاقة في التاريخ الأوروبي، ناجمة عن أخطاء (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين)، الاستراتيجية السابقة في مجال الطاقة وعنادها".
كما صرح دميترييف قائلاً: "التنبؤات سهلة عندما تستند إلى البيانات والاتجاهات".
وفي وقت سابق، مازح رئيس الصندوق قائلاً: إن "كارهي روسيا من الاتحاد الأوروبي" سيضطرون إلى التوسل إلى روسيا للحصول على إمدادات النفط والغاز والأسمدة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أشارات في مقالبلة مع "سبوتنيك"، إلى أن دول أوروبا الغربية والوسطى تواجه أزمة طاقة حادة نتيجة للأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الوقود، التي باتت أوروبا عاجزة عن الحصول عليها.
وأدى الصراع في الشرق الأوسط، إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية.
يعد هذا المضيق شرياناً حيوياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، حيث يُمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.