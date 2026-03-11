دميترييف يتوقع أن تواجه أوروبا أكبر أزمة طاقة في تاريخها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دميترييف يتوقع أن تواجه أوروبا أكبر أزمة طاقة في تاريخها
دميترييف يتوقع أن تواجه أوروبا أكبر أزمة طاقة في تاريخها
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103520/61/1035206100_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_79a991f288536838faceea1a5ca37b23.jpg
دميترييف يتوقع أن تواجه أوروبا أكبر أزمة طاقة في تاريخها

توقع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي، أن أزمة الطاقة في أوروبا ستكون الأكبر في تاريخها.
وأشاردميترييف في منشوره إلى أن أزمة الأسمدة تلوح في الأفق، كما كان متوقعاً قبل أسبوع، وأضاف أن أزمة في الأمن الغذائي ستتبع ذلك.

كتب دميترييف على "إكس": "التوقع التالي: أكبر أزمة طاقة في التاريخ الأوروبي، ناجمة عن أخطاء (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين)، الاستراتيجية السابقة في مجال الطاقة وعنادها".

كما صرح دميترييف قائلاً: "التنبؤات سهلة عندما تستند إلى البيانات والاتجاهات".
وفي وقت سابق، مازح رئيس الصندوق قائلاً: إن "كارهي روسيا من الاتحاد الأوروبي" سيضطرون إلى التوسل إلى روسيا للحصول على إمدادات النفط والغاز والأسمدة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أشارات في مقالبلة مع "سبوتنيك"، إلى أن دول أوروبا الغربية والوسطى تواجه أزمة طاقة حادة نتيجة للأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الوقود، التي باتت أوروبا عاجزة عن الحصول عليها.
وأدى الصراع في الشرق الأوسط، إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية.
يعد هذا المضيق شرياناً حيوياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، حيث يُمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.
