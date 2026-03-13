https://sarabic.ae/20260313/دميترييف-مستشار-ألمانيا-متخصص-في-تدمير-بلاده-1111444081.html

دميترييف: مستشار ألمانيا متخصص في تدمير بلاده

دميترييف: مستشار ألمانيا متخصص في تدمير بلاده

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس صندوق الاستمثارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، عن أن... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T12:54+0000

2026-03-13T12:54+0000

2026-03-13T12:54+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg

وصرح دميترييف عبر منصة "إكس": "يعارض ميرتس قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تخفيف عقوباتها على النفط الروسي من أجل استقرار الطاقة الشامل. وتعاني ألمانيا من أخطاء سياستها في مجال الطاقة في أي حال". وفي وقت سابق، رفعت وزارة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، لمدة الشهر، الحظر المفروض على شراء النفط الروسي ومنتجاتها المشتقة، التي تم تحميلها على سفن، اعتبارا من يوم 12 مارس/ آذار الجاري، وفقًا لرخصة عامة صادرة عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وثم قال مستشار ألمانيا إنه يعتقد أنه من الخطأ تخفيف العقوبات على روسيا "بأي سبب"، وبذلك دعم ميرتس تشديد ممارسة الضغط على روسيا الاتحادية لمرة أخرى.والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.وارتفعت أسعار الطاقة، في مارس الجاري، على خلفية التصاعد في شرق الأوسط، الذي أدّى إلى حجب مضيق هرمز الواقعي وانخفاض انتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة. ومضيق هرمز هو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز المسال للسوق العالمية من دول الخليج، إذ يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية و الغاز الطبيعي المسال.

https://sarabic.ae/20260313/الكرملين-الاستقرار-في-أسواق-الطاقة-أمر-مستحيل-دون-النفط-الروسي-1111439591.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا