عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
دميترييف: مستشار ألمانيا متخصص في تدمير بلاده
دميترييف: مستشار ألمانيا متخصص في تدمير بلاده
أعلن رئيس صندوق الاستمثارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، عن أن... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وصرح دميترييف عبر منصة "إكس": "يعارض ميرتس قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تخفيف عقوباتها على النفط الروسي من أجل استقرار الطاقة الشامل. وتعاني ألمانيا من أخطاء سياستها في مجال الطاقة في أي حال".
روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

دميترييف: مستشار ألمانيا متخصص في تدمير بلاده

12:54 GMT 13.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammedناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammed
تابعنا عبر
أعلن رئيس صندوق الاستمثارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، عن أن مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، هو متخصص بتدمير بلاده واقتصادها.
وصرح دميترييف عبر منصة "إكس": "يعارض ميرتس قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تخفيف عقوباتها على النفط الروسي من أجل استقرار الطاقة الشامل. وتعاني ألمانيا من أخطاء سياستها في مجال الطاقة في أي حال".

وأضاف دميترييف: "يبدو أن تدمير ألمانيا واقتصادها هو من اختصاص مستشارها".

وفي وقت سابق، رفعت وزارة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، لمدة الشهر، الحظر المفروض على شراء النفط الروسي ومنتجاتها المشتقة، التي تم تحميلها على سفن، اعتبارا من يوم 12 مارس/ آذار الجاري، وفقًا لرخصة عامة صادرة عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وثم قال مستشار ألمانيا إنه يعتقد أنه من الخطأ تخفيف العقوبات على روسيا "بأي سبب"، وبذلك دعم ميرتس تشديد ممارسة الضغط على روسيا الاتحادية لمرة أخرى.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
الكرملين: الاستقرار في أسواق الطاقة أمر مستحيل دون النفط الروسي
09:52 GMT
والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.
كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وارتفعت أسعار الطاقة، في مارس الجاري، على خلفية التصاعد في شرق الأوسط، الذي أدّى إلى حجب مضيق هرمز الواقعي وانخفاض انتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة. ومضيق هرمز هو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز المسال للسوق العالمية من دول الخليج، إذ يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية و الغاز الطبيعي المسال.
