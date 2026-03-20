ماكرون يأمل بإعلان هدنة في الشرق الأوسط

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/ماكرون-يأمل-بإعلان-هدنة-ليتاح-المجال-لحل-مستدام-بالشرق-الأوسط-1111681940.html
ماكرون يأمل بإعلان هدنة في الشرق الأوسط
ماكرون يأمل بإعلان هدنة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن أمله في إعلان هدنة في الشرق الأوسط خلال فترة الأعياد الدينية، داعيًا الأطراف لقبول الهدنة لضمان حل منسق...
2026-03-20T00:05+0000
2026-03-20T00:06+0000
إيمانويل ماكرون
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
ماكرون يأمل بإعلان هدنة في الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي: "ومع دخول المنطقة فترة الأعياد الدينية، مثل عيد الفطر وعيد النوروز، أعرب عن أملي في أن تصمت الأسلحة ليُتاح المجال لحل منسق ومستدام، وأن تتمكن الأطراف من قبول الهدنة خلال الأيام المقبلة".وأضاف الرئيس الفرنسي أن فرنسا وشركاءها مستعدون لتحمل مسؤولية نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز بمجرد استقرار الأوضاع.وقال: "فيما يخص مضيق هرمز، أؤكد مجدداً أنه بمجرد أن تهدأ الأوضاع، فرنسا مستعدة، مع دول أخرى، لتحمل مسؤولية نظام مرافقة السفن في المضيق ضمن مهمة لا تشمل استخدام القوة، وتتطلب التشاور والتنسيق مع إيران".وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، كما أثر على مستوى إنتاج وصادرات النفط في المنطقة.وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى مضيق هرمز.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260319/إيران-تنتقد-صمت-ماكرون-تجاه-الهجمات-الإسرائيلية-الأمريكية-وتصف-موقفه-بـالمؤسف-1111655346.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيمانويل ماكرون, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ماكرون يأمل بإعلان هدنة "ليتاح المجال لحل مستدام" بالشرق الأوسط

00:05 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 00:06 GMT 20.03.2026)
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن أمله في إعلان هدنة في الشرق الأوسط خلال فترة الأعياد الدينية، داعيًا الأطراف لقبول الهدنة لضمان حل منسق ومستدام.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي: "ومع دخول المنطقة فترة الأعياد الدينية، مثل عيد الفطر وعيد النوروز، أعرب عن أملي في أن تصمت الأسلحة ليُتاح المجال لحل منسق ومستدام، وأن تتمكن الأطراف من قبول الهدنة خلال الأيام المقبلة".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
إيران تنتقد صمت ماكرون تجاه الهجمات الإسرائيلية الأمريكية وتصف موقفه بـ"المؤسف"
أمس, 06:27 GMT
وأضاف الرئيس الفرنسي أن فرنسا وشركاءها مستعدون لتحمل مسؤولية نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز بمجرد استقرار الأوضاع.
وقال: "فيما يخص مضيق هرمز، أؤكد مجدداً أنه بمجرد أن تهدأ الأوضاع، فرنسا مستعدة، مع دول أخرى، لتحمل مسؤولية نظام مرافقة السفن في المضيق ضمن مهمة لا تشمل استخدام القوة، وتتطلب التشاور والتنسيق مع إيران".
وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، كما أثر على مستوى إنتاج وصادرات النفط في المنطقة.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى مضيق هرمز.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала