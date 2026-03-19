تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
إيران تنتقد صمت ماكرون تجاه الهجمات الإسرائيلية الأمريكية وتصف موقفه بـ"المؤسف"
إيران تنتقد صمت ماكرون تجاه الهجمات الإسرائيلية الأمريكية وتصف موقفه بـ"المؤسف"
سبوتنيك عربي
وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، انتقادات حادة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية ما وصفه بصمته وتقاعسه عن إدانة الهجمات الإسرائيلية... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T06:27+0000
2026-03-19T06:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن ماكرون "لم ينبس ببنت شفة" لإدانة العمليات العسكرية، مشيرا إلى تجاهله حادثة تفجير خزانات وقود في طهران، والتي أدت إلى تعرّض ملايين الأشخاص لمواد سامة وخطيرة.وأضاف أن الرئيس الفرنسي لم يعبّر عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز، بل جاء موقفه فقط بعد "الرد الانتقامي"، معتبرا أن هذا التباين في المواقف "أمر مؤسف" ويثير تساؤلات حول المعايير التي تحكم ردود الفعل الدولية.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ترفض هذه الازدواجية، داعيا إلى مواقف دولية أكثر توازنا ومسؤولية تجاه التصعيد في المنطقة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم تم بالتنسيق مع واشنطن وموافقتها"، مؤكدةً أن المنشأة المستهدفة تتعامل مع نحو 40% من إنتاج الغاز الإيراني.وأضافت أن "الاستهداف يشكل المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنية تحتية اقتصادية إيرانية"، متابعة: "الضربة تمثل المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، ضمن التصعيد المعلن ضد إيران".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم

إيران تنتقد صمت ماكرون تجاه الهجمات الإسرائيلية الأمريكية وتصف موقفه بـ"المؤسف"

06:27 GMT 19.03.2026
وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، انتقادات حادة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية ما وصفه بصمته وتقاعسه عن إدانة الهجمات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد إيران.
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن ماكرون "لم ينبس ببنت شفة" لإدانة العمليات العسكرية، مشيرا إلى تجاهله حادثة تفجير خزانات وقود في طهران، والتي أدت إلى تعرّض ملايين الأشخاص لمواد سامة وخطيرة.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي لم يعبّر عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز، بل جاء موقفه فقط بعد "الرد الانتقامي"، معتبرا أن هذا التباين في المواقف "أمر مؤسف" ويثير تساؤلات حول المعايير التي تحكم ردود الفعل الدولية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ترفض هذه الازدواجية، داعيا إلى مواقف دولية أكثر توازنا ومسؤولية تجاه التصعيد في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم تم بالتنسيق مع واشنطن وموافقتها"، مؤكدةً أن المنشأة المستهدفة تتعامل مع نحو 40% من إنتاج الغاز الإيراني.
الخارجية القطرية: الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت حقل بارس الإيراني خطوة خطيرة
وأضافت أن "الاستهداف يشكل المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنية تحتية اقتصادية إيرانية"، متابعة: "الضربة تمثل المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، ضمن التصعيد المعلن ضد إيران".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
الخارجية السعودية: إيران استمرت في اعتدائها على الدول العربية مستندة إلى حجج واهية
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
