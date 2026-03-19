إسرائيل تعتزم الامتناع عن مهاجمة منشآت الغاز في إيران

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي وحده هو من نفذ غارات على منشآت الغاز في إيران

وقال نتنياهو: "سأذكر حقيقتين. أولًا، إسرائيل تحركت منفردة ضد مجمع عسلوية للغاز. ثانيًا، دعا الرئيس ترامب إلى الامتناع عن شن هجمات مستقبلية. ونحن نلتزم بذلك".كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم باستهداف إسرائيل لحقل بارس الجنوبي في إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل لن تهاجم الحقل في المستقبل إلا إذا تعرضت مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم من قبل طهران.وأضاف: أن "إيران لم تكن على علم بذلك أو بأي من الحقائق المتعلقة بهجوم جنوب بارس، وهاجمت بشكل غير مبرر وغير عادل جزءًا من منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر. لن تقوم إسرائيل بأي هجمات مستقبلية تتعلق بهذا الحقل المهم والقيم جدًا ما لم تقرر إيران بحكمة غير سليمة مهاجمة دولة بريئة جدًا، في هذه الحالة قطر، وفي هذه الحالة، الولايات المتحدة الأميركية، بمساعدة أو بدون مساعدة أو موافقة إسرائيل، ستفجر بالكامل حقل الغاز جنوب بارس بقوة وشدة لم تشهدها إيران من قبل. لا أرغب في تفويض هذا المستوى من العنف والدمار بسبب التبعات طويلة المدى التي سيتركها على مستقبل إيران، ولكن إذا تم مهاجمة الغاز الطبيعي المسال القطري مرة أخرى، فلن أتردد في القيام بذلك".

