تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تعتزم الامتناع عن مهاجمة منشآت الغاز في إيران
إسرائيل تعتزم الامتناع عن مهاجمة منشآت الغاز في إيران
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي وحده هو من نفذ غارات على منشآت الغاز في إيران، مضيفا أنه بناءً على طلب الرئيس... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو: "سأذكر حقيقتين. أولًا، إسرائيل تحركت منفردة ضد مجمع عسلوية للغاز. ثانيًا، دعا الرئيس ترامب إلى الامتناع عن شن هجمات مستقبلية. ونحن نلتزم بذلك".كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم باستهداف إسرائيل لحقل بارس الجنوبي في إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل لن تهاجم الحقل في المستقبل إلا إذا تعرضت مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم من قبل طهران.
إسرائيل تعتزم الامتناع عن مهاجمة منشآت الغاز في إيران

© REUTERS Majid Asgaripourالدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي وحده هو من نفذ غارات على منشآت الغاز في إيران، مضيفا أنه بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستمتنع إسرائيل عن شن المزيد من الهجمات على هذه المنشآت في الوقت الراهن.
وقال نتنياهو: "سأذكر حقيقتين. أولًا، إسرائيل تحركت منفردة ضد مجمع عسلوية للغاز. ثانيًا، دعا الرئيس ترامب إلى الامتناع عن شن هجمات مستقبلية. ونحن نلتزم بذلك".
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام وسلطات إيرانية بشن هجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت النفط والغاز في جنوب إيران، وتحديدًا حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية الصناعية التي تعالج موارد الحقل.
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم باستهداف إسرائيل لحقل بارس الجنوبي في إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل لن تهاجم الحقل في المستقبل إلا إذا تعرضت مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم من قبل طهران.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
الخارجية الروسية: موسكو لا تزال على استعداد لتيسير حل النزاع المتعلق بإيران
19:14 GMT

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": إن إسرائيل "شنت هجومًا عنيفًا على منشأة رئيسية تعرف باسم حقل الغاز جنوب بارس في إيران. وقد تعرض قسم صغير نسبيًا من الحقل للضرر. الولايات المتحدة لم تكن على علم بهذا الهجوم المحدد، وقطر لم تكن بأي شكل من الأشكال مشاركة أو على علم به".

وأضاف: أن "إيران لم تكن على علم بذلك أو بأي من الحقائق المتعلقة بهجوم جنوب بارس، وهاجمت بشكل غير مبرر وغير عادل جزءًا من منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر. لن تقوم إسرائيل بأي هجمات مستقبلية تتعلق بهذا الحقل المهم والقيم جدًا ما لم تقرر إيران بحكمة غير سليمة مهاجمة دولة بريئة جدًا، في هذه الحالة قطر، وفي هذه الحالة، الولايات المتحدة الأميركية، بمساعدة أو بدون مساعدة أو موافقة إسرائيل، ستفجر بالكامل حقل الغاز جنوب بارس بقوة وشدة لم تشهدها إيران من قبل. لا أرغب في تفويض هذا المستوى من العنف والدمار بسبب التبعات طويلة المدى التي سيتركها على مستقبل إيران، ولكن إذا تم مهاجمة الغاز الطبيعي المسال القطري مرة أخرى، فلن أتردد في القيام بذلك".
