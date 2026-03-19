الخارجية الروسية: موسكو لا تزال على استعداد لتيسير حل النزاع المتعلق بإيران

سبوتنيك عربي

أعربت روسيا اليوم الخميس، عن قلق بالغ إزاء استمرار الصراع المسلح حول إيران وخطر حدوث المزيد من التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "تشعر موسكو بقلق بالغ إزاء استمرار المواجهة المسلحة في منطقة الخليج ومخاطر تطور الأوضاع وفق سيناريو تصعيدي".وأضافت الخارجية في بيان لها: "الخطوة الأولى نحو حل الصراع هي الوقف الفوري للمغامرة العسكرية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران.وردًا على سؤال حول رأي الكرملين بارتفاع أسعار النفط وسط الصراع في الشرق الأوسط، أجاب: "نشهد الآن حالة من عدم الاستقرار الشديد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

https://sarabic.ae/20260319/اليمن-أنصار-الله-تدعو-الدول-العربية-والإسلامية-إلى-الوقوف-مع-إيران-وإدانة-العدوان-1111675854.html

