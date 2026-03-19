تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: موسكو لا تزال على استعداد لتيسير حل النزاع المتعلق بإيران
أعربت روسيا اليوم الخميس، عن قلق بالغ إزاء استمرار الصراع المسلح حول إيران وخطر حدوث المزيد من التصعيد. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "تشعر موسكو بقلق بالغ إزاء استمرار المواجهة المسلحة في منطقة الخليج ومخاطر تطور الأوضاع وفق سيناريو تصعيدي".وأضافت الخارجية في بيان لها: "الخطوة الأولى نحو حل الصراع هي الوقف الفوري للمغامرة العسكرية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران.وردًا على سؤال حول رأي الكرملين بارتفاع أسعار النفط وسط الصراع في الشرق الأوسط، أجاب: "نشهد الآن حالة من عدم الاستقرار الشديد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".
19:14 GMT 19.03.2026
أعربت روسيا اليوم الخميس، عن قلق بالغ إزاء استمرار الصراع المسلح حول إيران وخطر حدوث المزيد من التصعيد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "تشعر موسكو بقلق بالغ إزاء استمرار المواجهة المسلحة في منطقة الخليج ومخاطر تطور الأوضاع وفق سيناريو تصعيدي".
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن تسوية الصراع حول إيران تتطلب تخلي الولايات المتحدة وإسرائيل الفوري عن مواصلة العملية ضد الجمهورية الإسلامية.
وأضافت الخارجية في بيان لها: "الخطوة الأولى نحو حل الصراع هي الوقف الفوري للمغامرة العسكرية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
اليمن.. "أنصار الله" تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع إيران وإدانة العدوان
18:51 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نشهد الآن حالة عدم استقرار شديدة في جميع أنحاء المنطقة، وتوسعا جغرافيا للعمليات العسكرية، كما نشهد أيضا عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية، هذه هي التداعيات التي يشعر بها العالم بأسره الآن، بما في ذلك روسيا".
وردًا على سؤال حول رأي الكرملين بارتفاع أسعار النفط وسط الصراع في الشرق الأوسط، أجاب: "نشهد الآن حالة من عدم الاستقرار الشديد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".
