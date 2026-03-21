https://sarabic.ae/20260321/عراقجي-إيران-ترفض-وقف-إطلاق-النار-وتسعى-لإنهاء-الحرب-بشكل-كامل-1111748382.html

عراقجي: إيران ترفض وقف إطلاق النار وتسعى لإنهاء الحرب بشكل كامل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران لا تعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتسعى إلى إنهاء الحرب بشكل... 21.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-21T01:09+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6f8e3d0562bc993dc3e85302d8ad17a4.jpg

وقال عراقجي في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية: "لن نقبل بوقف إطلاق النار. نحن نريد إنهاءً كاملاً وشاملاً ومستدامًا للحرب".وأضاف أن طهران ترى ضرورة الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع، وليس مجرد توقف مؤقت للأعمال القتالية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين خلال حفل تقديم جائزة "القائد الأعلى": "لا أريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما تعلمون، لا يمكنك التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما تقوم حرفيا بمحو الجانب الآخر".وأضاف أن "العملية العسكرية الأمريكية في إيران تسير بشكل جيد للغاية"، مردفا: "إننا نقوم بعمل جيد للغاية في إيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عباس عراقجي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية